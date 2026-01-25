English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
गोव्यात 8 रशियन महिलांची हत्या? गोवा हत्याकांडातील आरोपीचा तब्बल 19 रशियन महिलांच्या हत्येचा खळबळनजक दावा

 गोवा हत्याकांडातील आरोपीने  खळबळनजक दावा केला आहे.  तब्बल 19 रशियन महिलांच्या हत्येचा खळबळजनक दावा या आरोपीने केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 05:11 PM IST
Goa Police Debunk Russian Alexei Leonov Claim Of 19 Girls Murder : दोन रशियन महिलांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 37 वर्षीय रशियन नागरिक अलेक्सी लिओनोव्हने एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्याने आतापर्यंत फक्त दोनच नाही तर 19 रशियन महिलांची हत्या केल्याचा दावा केला आहे. त्याने गोवा, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये या हत्या केल्या आहेत. गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) के.आर. चौरसिया म्हणाले की, गोवा पोलिसांनी त्याच्या दाव्यांना दुजोरा दिला आहे आणि मृताला ओळखणाऱ्या एका प्रकरणाचा अपवाद वगळता, इतर सर्व महिला एकतर जिवंत आहेत किंवा देश सोडून गेल्या आहेत.

सुमारे तीन वर्षांपासून भारतात राहणारा लिओनोव्ह सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असल्याचा दावा करत होता. तो कधीकधी एका थेरपी सेंटरमध्ये काम करत असे आणि एका रशियन गटासोबत नाचत असे. भारतात वास्तव्यादरम्यान त्याने संगणकाशी संबंधित कामही केले.   केआर चौरसिया यांनी सांगितले की, लिओनोव्हने 19 महिलांच्या हत्येत सहभाग असल्याचा दावा केला होता जेणेकरून खळबळ माजेल. त्याला मानसिक समस्या आहेत. चौकशीनंतर आम्हाला आढळले की तो फक्त दोन हत्येत सहभागी होता आणि या हत्येची पुष्टी झाली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, पोलिस अजूनही त्याच्या दाव्यांची पडताळणी करत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, रशियन नागरिकाने गोव्यात आठ महिलांची हत्या केल्याचा दावा केला होता.

आयजीपी म्हणाले की यापैकी बहुतेक जण भारतात राहणारे रशियन नागरिक होते आणि त्यांनी त्यांची नावे नोंदवली कारण ते त्यांना ओळखत होते, जसे ते सामान्यतः भारतात राहणाऱ्या त्यांच्या नागरिकांना ओळखतात. पोलिसांनी सांगितले की गोव्यातील आठ महिलांपैकी एक गेल्या महिन्यात पेरनेममध्ये मृत आढळली होती आणि पोलिसांनी ती अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंदवली आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे कारण ड्रग्ज ओव्हरडोज असल्याचे नमूद केले आहे. आम्हाला लिओनोव्ह आणि मृत महिलेमध्ये संबंध आढळला आहे. छायाचित्रांच्या स्वरूपात पुरावे उपलब्ध आहेत. आम्हाला माहिती मिळाली आहे की दोघेही महिलेच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी भेटले होते. आम्ही या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहोत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

