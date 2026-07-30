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80व्या वर्षीही 16 तास टॅक्सी चालवायचं काम, कोलकात्यातील रवींद्रनाथ सरकार यांची गोष्ट आणेल डोळ्यात पाणी

80 Year Old Kolkata Taxi Driver:  साधारणपणे वय वाढते तस आपण काम करत नाही किंवा काम करण्याची ताकदही  कमी होत जाते. मात्र, कोलकाता येथील टॅक्सी चालक रवींद्रनाथ सरकार यांना वय बाजूला करून काही कारणांमुळे त्यांना आजही काम करावं लागत आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:36 PM IST
80व्या वर्षीही 16 तास टॅक्सी चालवायचं काम, कोलकात्यातील रवींद्रनाथ सरकार यांची गोष्ट आणेल डोळ्यात पाणी
Image Credit: Screenshot from Instagram

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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80व्या वर्षीही 16 तास टॅक्सी चालवायचं काम, कोलकात्यातील रवींद्रनाथ सरकार यांची गोष्ट आणेल डोळ्यात पाणी
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