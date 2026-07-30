/80व्या वर्षीही 16 तास टॅक्सी चालवायचं काम, कोलकात्यातील रवींद्रनाथ सरकार यांची गोष्ट आणेल डोळ्यात पाणी

80 Year Old Kolkata Taxi Driver Story: वय वाढत गेलं की शरीराची ताकद कमी होणं स्वाभाविक आहे. अनेकजण या वयात निवृत्त होऊन शांत आयुष्य जगण्याचा विचार करतात. पण कोलकात्यातील ८० वर्षीय रवींद्रनाथ सरकार यांचं वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. वाढत्या वयातही ते रोज तब्बल १६ तास टॅक्सी चालवतात. कारण एकच ते म्हणजे आर्थिक गरज! टॅक्सी चालवण्याचं काम दिसायला सोपं वाटलं तरी सलग अनेक तास वाहन चालवणं हे अत्यंत थकवणारं असतं. अनेक तरुण चालकही काही तासांत दमून जातात. मात्र रवींद्रनाथ सरकार सकाळी सहा वाजता घराबाहेर पडतात आणि रात्री दहा-अकरा वाजेपर्यंत रस्त्यावरच असतात. गेल्या तब्बल ५२ वर्षांपासून त्यांनी हेच काम प्रामाणिकपणे सुरू ठेवलं आहे.
रवींद्रनाथ आणि त्यांच्या ७७ वर्षीय पत्नीला अपत्य नाही. दोघेही वाढत्या वयामुळे विविध आजारांनी त्रस्त आहेत. मात्र उपचारांसाठी आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी काम थांबवणं त्यांच्यासाठी पर्यायच नाही.
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ते स्वतःची टॅक्सी चालवत नाहीत. भाड्याने घेतलेल्या टॅक्सीसाठी त्यांना दररोज मालकाला ठराविक रक्कम द्यावी लागते. त्याशिवाय इंधनाचा खर्चही असतो. हे सगळं भागवल्यानंतर अनेकदा त्यांच्या हातात इतकेही पैसे उरत नाहीत की औषधांचा खर्च सहज करता येईल.
कंटेंट क्रिएटर चैताली बोस यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमधून रवींद्रनाथ सरकार यांचा संघर्ष जगासमोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते टॅक्सी चालवताना दिसतात, तसेच त्यांच्या साध्या आणि जीर्ण घराचीही झलक पाहायला मिळते. पावसाळ्यात घराच्या छताला गळती लागते, अशी परिस्थितीही दाखवण्यात आली आहे.
या व्हिडीओसोबत चैताली यांनी रवींद्रनाथ सरकार यांच्या बँक खात्याची माहितीही शेअर केली असून, इच्छुकांनी शक्य असल्यास आर्थिक मदतीचा हात पुढे करावा, असे आवाहन केले आहे.