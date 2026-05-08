/शाळा बांधण्यासाठी शंकराचं 800 वर्षं जुनं मंदिर पाडलं; गुन्हा दाखल, नेमकं कोणाचं चुकलं?

800 Year Old Temple Demolished: तेलंगणात 800 वर्षं जुनं शंकराच मंदिर पाडण्यात आलं आहे. यामुळे लोक संतापले असून, कायदेशीर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
800 Year Old Temple Demolished: तेलंगणात 800 वर्षं जुनं शंकराचं मंदिर पाडण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वारंगल जिल्ह्यात 800 वर्ष जुन्या काकतीयकालीन शिवमंदिर पाडण्यात आलं आहे. यामुळे नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय आणि इतिहासकारांनी याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी केली आहे. खानापूर मंडल येथील अशोक नगर येथे स्थित असलेले हे मंदिर, सरकारी शाळेसाठी जागा हवी असल्याने पाडण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या मंदिराला काकतीय शासक गणपतीदेवाच्या 13 व्या शतकातील राजवटीपर्यंतचा इतिहास आहे. या ठिकाणी फेब्रुवारी 1231 इसवी सनाच्या काळातील एक दुर्मिळ सात ओळींचा तेलुगू शिलालेख आढळला होता. ज्यामध्ये राजाचा उल्लेख 'महाराजा' आणि 'राजाधिराजुलु' असा करण्यात आला होता.
1965 मध्ये वारसा विभागाने या वास्तूची नोंद केली आहे. आपल्या प्राचीन तटबंदीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक 'कोटा कट्टा' या मातीच्या किल्ल्याच्या परिसरात हे मंदिर होतं. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, इतिहासाने समृद्ध असलेलं हे मंदिर पाडण्याची गरज नव्हती. या वारसा स्थळाचे सहजपणे जतन करता आले असते किंवा ते अन्यत्र हलवता आले असते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मंदिर पाडण्यात आल्यानंतर तेलंगणातील वकील रामा राव इमानेनी यांनी 'राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणा'कडे (National Monuments Authority) तक्रार दाखल केली. यानंतर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय आणि पुरातत्व विभागाने याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला. पुरातत्व आणि धर्मादाय विभागांकडून आवश्यक त्या मंजुऱ्या न घेताच कामाला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर, 'तेलंगणा वारसा कायद्या'च्या (Telangana Heritage Act) कलम 30 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसंच, वारसा संवर्धनासाठी अनिवार्य असलेली 'वारसा संवर्धन समिती' (Heritage Conservation Committee) स्थापन करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
वाद निर्माण झाल्यानंतर वारंगल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 6 मे रोजी केलेल्या संयुक्त पाहणीनंतर स्पष्टीकरण दिलं आहे. प्रशासनाने हे बांधकाम हेतुपुरस्सर पाडल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला आहे. 30 एकरांच्या त्या जागेवरील दाट झुडपे काढत असताना केवळ "एका जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वास्तूचे अवशेष" आढळून आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ही वास्तू 'संरक्षित स्मारक' म्हणून अधिकृतपणे नोंदवलेली नव्हती, असाही युक्तिवाद अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मात्र जनक्षोभ पाहता वारंगलच्या जिल्हाधिकारी डॉ. सत्य शारदा आणि नरसंपेटचे आमदार दोंथी माधव रेड्डी यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि त्याच ठिकाणी मंदिराची पूर्णपणे पुनर्बांधणी करण्याचे आश्वासन दिले. तसंच सल्लामसलत करत मंदिराचा जिर्णोद्धार केला जाणार आहे.
या स्थळाला औपचारिक संरक्षण देण्यासाठी पावले उचलण्यासोबतच, इतिहासकार, स्थापती (पारंपारिक वास्तुविशारद) आणि पुरातत्व विभागाशी सल्लामसलत करून ही जीर्णोद्धार प्रक्रिया पार पाडली जाईल.