/भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या प्रायव्हेट बँकेत मोठी खळबळ! 8,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली; कारण एकच

HDFC Bank layoff : भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या प्रायव्हेट बँकेत मोठी कर्मचारी कपात झाली आहे. 8,000 लोकांची नोकरी गेली आहे. HDFC बँकेत ही कर्मचारी कपात झाली आहे. 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये HDFC बँकेच्या लिपिक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची संख्या 8,000 पेक्षा जास्त कमी झाल्याती माहिती समोर आली आहे.
एचडीएफसी बँक भारतातील सर्वात मोठी खाजगी बँक आहे. 2025 - 26 या आर्थिक वर्षात बँकेने आपल्या कर्मचारी संख्येत मोठा बदल केला आहे. बँकेच्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका वर्षात बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 3,343 ने कमी झाली आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत बँकेत एकूण 2,11,178 कर्मचारी कार्यरत होते. एका वर्षापूर्वी ही संख्या यापेक्षा जास्त होती. HDFC बँकेने मोठ्या प्रमाणात AI तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. HDFC बँकेने ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे. बँक आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना बॅक-ऑफिसऐवजी थेट ग्राहक-संबंधित कामांमध्ये तैनात करण्याच्या धोरणावर काम करत आहे.
नवीन भरतीचा वेगही मंदावला असल्याची माहिती एचडीएफसी बँकेच्या अहवालातून समोर आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 3,811 कमी लोकांची भरती करण्यात आली. याचा सर्वात मोठा परिणाम पर्यवेक्षकीय नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर झाला. ज्यांची संख्या 8,000 पेक्षा जास्त कमी होऊन 1,62,797 झाली. या श्रेणीमध्ये सामान्यतः लिपिक वर्ग, बॅक-ऑफिस कर्मचारी आणि ऑपरेशनल टीम यांचा समावेश आहे. बँकेचे क्लार्क, बॅक-ऑफिस कर्मचारी आणि ऑपरेशनल टीम यांचे काम तंत्रज्ञान आणि एआय ऑटोमेशनद्वारे अगदी जलद होत आहे. यामुळे कामांसाठी बँकेने कर्मचाऱ्यांची गरज कमी केली आहे.
HDFC बँकेने क्लार्क, बॅक-ऑफिस कर्मचारी आणि ऑपरेशनल टीम भरती पूर्णपणे थांबवली आहे. मात्र, एचडीएफसी बँकेने मध्यम आणि कनिष्ठ व्यवस्थापनातही नवीन भरती सुरु केली आहे. अहवालानुसार, मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 1,252 ने आणि कनिष्ठ-स्तरीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 3,543 ने वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, वरिष्ठ व्यवस्थापनात 15 नवीन भरती करण्यात आल्या.
बँकेच्या नव्या भरती प्रक्रियेवरुन लक्षात येते की, बँक अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे, जिथे ग्राहकांना उत्तम सल्ला, संबंध व्यवस्थापन आणि उच्च-मूल्य सेवांची आवश्यकता आहे. एचडीएफसी बँकच नाही, तर जगातील अनेक मोठ्या बँका अशाच प्रकारचे नियोजन करत असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जेपीमॉर्गन चेस, सिटीग्रुप आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड यांसारख्या जागतिक बँकांनी आधीच AI तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे.