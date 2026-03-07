85 आमदार, 16 खासदार आणि 10 वेळा मुख्यमंत्री, भारतातील सर्वात पावरफुल नेत्याने अचानक मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय का घेतला? भाजपवर काय आरोप होतेय?

Nitish Kumar Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. बिहारमध्ये आता नेतृत्वबदल होणार आहे. कारण नितीशकुमार यांनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत नितीश कुमार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. नितीशकुमार राज्यसभेवर जाणार असल्यानं बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री बसणार आहे. 85 आमदार, 16 खासदार आणि 10 वेळा मुख्यमंत्री पद भूषवणारे नितीश कुमार हे भारतातील सर्वात पावरफुल नेत्यांनी पैकी एक आहेत. त्यांनी अचानक मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय का घेतला? भाजपवर काय आरोप होतेय? जाणून घेऊया.
बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री होणार तर नितीशकुमारांचा मुलगा निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री होणार असल्याची चर्चा आहे. भाजपतर्फे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय आणि गिरीराज सिंह यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा आहे. तर जेडीयूच्या वाट्याला दोन उपमुख्यमंत्रिपद येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्रिपदी नितीशकुमार यांचे पुत्र निशांतकुमार यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. तर नितीश यांचे विश्वासू सहकारी विजय चौधरी यांनाही उपमुख्यमंत्रिपदी संधी मिळणार असल्याचं बोललं जातंय.
नितीश कुमार यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सर्वात जास्त काळ काम करण्याचा मागील विक्रम मोडला आहे. 10 व्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याचा राष्ट्रीय विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. त्यांचा माजी समता पक्ष असो किंवा नंतरचा जेडीयू असो, नितीश कुमार कधीही स्वतःच्या बळावर मुख्यमंत्री होण्यासाठी बहुमत मिळवू शकले नाहीत. तथापि, भाजपच्या पाठिंब्याने ते 2005 पासून बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. 2014 मधील काही महिने वगळता ते सलग 20 वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री होण्यापासून त्यांना कोणीही कधीही रोखले नाही. आता ते स्वेच्छेने राज्यसभेत जात आहेत, तेव्हा जेडीयू समर्थक आणि विरोधी पक्षाचे नेते हे भाजपचे सुनियोजित षड्यंत्र मानतात. भाजपवर असे आरोप करणारे हे विसरतात की, केंद्रातील त्यांच्या मंत्रिपदाव्यतिरिक्त, भाजपनेही त्यांना उदारतेने पाठिंबा दिला होता जोपर्यंत ते बिहारचे मुख्यमंत्री झाले नाहीत.
2008 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पहिल्यांदा नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रस्ताव दिला. नितीश कुमार यांनी हे प्रामाणिकपणे मान्य केले. त्यापूर्वी नितीश त्यांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री होते. नितीश यांनी दोन वेळा भाजपकडे पाठ फिरवली असली तरी, ते परतल्यावर भाजपने त्यांना मनापासून स्वीकारले. 2020 च्या निवडणुकीचे निकाल नितीशला अनुकूल नसतानाही, भाजपने त्यांच्यापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या तरीही, भाजपने त्यांचा आदर केला. त्यांच्या अनिच्छेला न जुमानता, भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री बनवले. जर भाजप त्यांना इतका आदर देत असेल, तर ते त्यांच्याविरुद्ध कट रचतील असे कसे मानता येईल?
तेजस्वी अनावश्यकपणे त्रास देत आहेत.
नितीश कुमार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय हा भाजपचा कट असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राजद नेते तेजस्वी यादव याला भाजपने केलेला विश्वासघात म्हणत आहेत. नितीश यांनी राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीही तेजस्वी आणि त्यांचा पक्ष नितीश कुमार यांच्यावर टीक करत होते.
नितीश कुमार कोणाच्याही पाठिंब्याने किंवा सहकार्याने राज्यसभेत जात नाहीत. यासाठी त्यांचे स्वतःचे आमदार पुरेसे आहेत. जेडीयूच्या सध्याच्या आमदारांच्या संख्येनुसार, दोन आमदार जिंकण्याची हमी आहे. लोकसभेत, ते भाजपच्या बरोबरीने 12 सदस्य असलेल्या पक्षाचे नेतृत्व करतात. राज्यसभेतही त्यांच्याकडे चार जागा आहेत. त्यामुळे, ते कमकुवत होत आहेत किंवा भाजप त्यांना स्वतःचा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी जबरदस्तीने राज्यसभेत पाठवत आहे हा आरोप निराधार वाटतो.
नितीश यांची राजकीय ताकद भाजपच्या बरोबरीची आहे. नितीश कुमार यांचे भाजपपेक्षा फक्त चार आमदार कमी आहेत. बिहारमध्ये भाजपचे 89 आमदार आहेत, तर जेडीयूचे 85 आमदार आहेत. त्यांनी ठरवले तर भाजपचे मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. सत्तेसाठी हताश असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी आणि इतर विरोधी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करू शकतात असा त्यांचा विश्वास आहे. तथापि, महाआघाडीसोबत काम करण्याचा त्यांना कटू अनुभव आहे. त्यांनी वारंवार सांगितले आहे की त्यांनी दोनदा पक्षांतर करून चुका केल्या. त्यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ते पुन्हा ती चूक करणार नाहीत. म्हणूनच, राज्यसभेत प्रवेश करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला कटू कट म्हणणे अयोग्य आहे.
नितीश यांना राजकारणाचा चाणक्य म्हणणाऱ्यांना हे देखील माहित आहे की ते दबावाला बळी पडत नाहीत. जेव्हा त्यांचे फक्त 43 आमदार होते, तेव्हा त्यांनी कधीही दबावाखाली काम केले नाही. दबाव आल्यावर त्यांनी भाजप सोडला आणि नाराज झाल्यावर भाजपमध्ये परतले. आता, त्यांचे 85 आमदार आहेत. परिणामी, त्यांना भाजपपेक्षा बलस्थान आहे. जर त्यांना नको असते तर कोणीही त्यांना राज्यसभेत जबरदस्तीने आणू शकले नसते.