8872000000000 रुपयांची महागुतंवणूक आणि 10 लाख नोकऱ्या; भारताचा चार देशांसोबत जगातील सर्वात मोठा करार

भारताने चार देशांसोबत जगातील सर्वात मोठा करार केला आहे, 8872000000000 रुपयांची महागुतंवणूक आणि 10 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 13, 2025, 08:11 PM IST
India efta Agreement 1 Million Jobs And 100 Billion Usd Investment :  भारत आणि चार युरोपीय देशांदरम्यान एक ऐतिहासिक व्यापार करार झाला आहे.  भारत-ईएफटीए व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) आहे. स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन सारख्या विकसित देशांसोबत हा भारताचा पहिला मुक्त व्यापार करार (एफटीए) आहे. या करारामुळे पुढील 15 वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 8,87,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. भारतात 10 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या जलद विकासात हा करार महत्त्वाची भूमिका बजावेल. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे.

भारत आणि ईएफटीए देशांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. ईएफटीए देशांनी पुढील 10 वर्षांत भारतात 50 अब्ज डॉलर्स आणि त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत आणखी 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा करार केला आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा, जीवन विज्ञान (जसे की औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा), डिजिटल परिवर्तन आणि अभियांत्रिकी यासारख्या क्षेत्रांवर केंद्रित असेल. गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित "इंडिया-ईएफटीए डेस्क" देखील स्थापन करण्यात आला आहे, जो एक-स्टॉप उपाय प्रदान करतो.

या कराराअंतर्गत, दोन्ही बाजूंना व्यापारात समान संधी असतील. EFTA देशांनी भारतातील 92.2 टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे किंवा रद्द केले आहे. याचा फायदा भारताच्या सुमारे 99.6 टक्के निर्यातीला होईल. भारताने 82.7 टक्के EFTA वस्तूंसाठी आपली बाजारपेठा खुली केली आहेत, जी EFTA च्या एकूण निर्यातीच्या 95.3 टक्के आहे. तथापि, भारताने दुग्धजन्य पदार्थ, सोया, कोळसा आणि काही कृषी उत्पादने यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण दिले आहे.

सेवा क्षेत्रात, या करारामुळे 105 उप-क्षेत्रांमध्ये नवीन व्यापार संधी खुल्या होतील, ज्या क्षेत्रात भारत आधीच मजबूत आहे. या क्षेत्रांमध्ये नर्सिंग, अकाउंटन्सी आणि आर्किटेक्चर सारख्या विशिष्ट व्यवसायांसाठी परस्पर मान्यता करारांचा देखील समावेश आहे. यामुळे भारत आणि EFTA देशांमधील कुशल व्यावसायिक आणि कामगारांची हालचाल सुलभ होईल. या करारात बौद्धिक संपदा (जसे की पेटंट आणि कॉपीराइट) नियमांचाही समावेश आहे. यामुळे नवोपक्रमांना चालना मिळेल. तथापि, भारत परवडणाऱ्या औषधांची उपलब्धता राखण्यास देखील सक्षम असेल. सरकारचे म्हणणे आहे की या संतुलनामुळे भारताच्या कुशल कामगार आणि युरोपच्या तांत्रिक क्षमतांमधील विश्वास आणि सहकार्य मजबूत होईल.

या करारामुळे शेती, सागरी उत्पादने आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांना लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. EFTA देश या उत्पादनांवरील शुल्क कमी करतील किंवा कमी करतील म्हणून भारताची कॉफी, चहा, यंत्रसामग्री आणि तयार अन्न यासारख्या उत्पादनांची निर्यात वाढण्याची अपेक्षा आहे. सुधारित बाजारपेठ प्रवेश आणि सरलीकृत व्यापार प्रक्रियांचा फायदा अभियांत्रिकी, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रासायनिक उद्योगांना देखील होईल.

सरकारच्या मते, TEPA हा केवळ व्यापार करार नाही; तो विश्वास आणि परस्पर विकासावर आधारित भागीदारी आहे. भारताचा वाढता औद्योगिक पाया आणि EFTA चे तांत्रिक कौशल्य एकत्रित करून, हा करार शाश्वतता, नवोपक्रम आणि रोजगार निर्मितीवर केंद्रित सहकार्याच्या नवीन युगाची सुरुवात करेल. भारताने स्वाक्षरी केलेल्या कोणत्याही मुक्त व्यापार करारात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीवर बंधनकारक वचनबद्धता समाविष्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

