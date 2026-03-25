8th CPC Salary Calculator: इनकम टॅक्स कापून तुमच्या हातात किती येईल पगार? नोकरदारांना माहिती हवं!

8th pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात आहे. हा आयोग येत्या 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या 7 व्या आयोगानुसार चालणाऱ्या पगारात मोठा बदल होणार आहे. विशेषतः पे लेव्हल 8 (ग्रेड पे 4800) मधील अधिकाऱ्यांसाठी एक उदाहरण देऊन सॅलरी कॅल्क्युलेटर सांगितले आहे. हे फक्त अंदाज आहेत, पण ते सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सध्या पे लेव्हल 8 मधील एका अधिकाऱ्याचे कमाल बेसिक पे 1 लाख 51 हजार 100 रुपये आहे. आठव्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.92 लावल्यास नवीन बेसिक पे होईल सुमारे 2 लाख 90 हजार 208 रुपये. म्हणजे बेसिक पे जवळपास दुप्पट होईल! हा 92 टक्के उसळीचा आहे.
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणाकार आहे. जुन्या बेसिक पे ला या फॅक्टरने गुणले की नवीन बेसिक पे मिळते. सध्या 1.92 हा अंदाज आहे. सरकारने अंतिम निर्णय घेतल्यावरच खरा आकडा समजेल. डीए (55 टक्के) नवीन बेसिकमध्ये सामील होईल, म्हणून नवीन स्ट्रक्चरमध्ये डीए शून्य दाखवला जाईल.
एचआरए म्हणजेच घरभाडे भत्ता सध्या 45 हजार 330 रुपये होता, तो नवीन बेसिकनुसार 69 हजार 627 रुपये होईल. टीए (प्रवास भत्ता) आणि इतर भत्तेही वाढतील. एकूण ग्रॉस सॅलरीत मोठी वाढ होईल.
नवीन सॅलरीतून एनपीएस, सीजीएचएस, इनकम टॅक्स (नवीन रेजिम) आणि इतर कपाती वजा केल्यावर नेट सॅलरी सुमारे 2 लाख 58 हजार 666 रुपये होईल. सध्याच्या 2 लाख 10 हजार 438 रुपयांच्या तुलनेत महिन्याला 48 हजार 228 रुपयांची वाढ होते. म्हणजे वर्षाला सुमारे 5.78 लाख रुपये जास्त मिळतील.
हे सर्व गणित फक्त अंदाजे आहेत. प्रत्यक्ष आकडे आठव्या आयोगाच्या अहवालानंतरच निश्चित होतील. सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना लागू होईल. आपली सॅलरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ऑनलाइन टूल वापरा, पण अंतिम निर्णयाची वाट पाहा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची दखल घेत मोठी भेट देण्याची तयारी दिसत आहे.