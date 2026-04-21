8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मोठा फायदा;HRA आणि भत्तेही तिप्पट वाढणार? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असताना, कर्मचारी संघटनांनी (एनसी-जेसीएम) मोठ्या प्रमाणात नवीन मागण्या सादर केल्या आहेत. या मागण्यांमुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. पे कमिशन सध्या सर्व संघटनांशी सतत चर्चा करत आहे आणि त्यांच्या सूचनांवर आधारित अंतिम निर्णय घेणार आहे.
महागाई भत्ता (डीए) किंवा महागाई दिलासा (डीआर) जेव्हा 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल, तेव्हा तो लगेच मूल वेतन (बेसिक पे) आणि पेन्शनमध्ये विलीन करावा, असे कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाला स्पष्ट सांगितले आहे. सध्या डीए 60 टक्क्यांवर आहे आणि जानेवारी 2026 साठी सरकारने 2 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. हा विलीन झाल्यानंतर एचआरए, ग्रॅज्युइटी आणि निवृत्तीवेतनातील इतर फायदे आपोआप वाढतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट वाढ होणार आहे.
सध्याची 12 महिन्यांची सरासरी आणि सरकारी दरांवर आधारित डीए गणना बाजारातील खऱ्या महागाईला पूर्णपणे दर्शवत नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांनी प्रस्ताव दिला आहे की, गणना आता 6 महिन्यांत एकदा करावी आणि बाजारातील वास्तविक किंमतींवर आधारित असावी. यामुळे महागाईचा खरा प्रभाव कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात योग्यरित्या प्रतिबिंबित होईल आणि नियमित अपडेट मिळतील.
एक्स श्रेणीतील शहरांसाठी (50 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या) एचआरए 40 टक्के, वाय श्रेणीसाठी 35 टक्के आणि झेड श्रेणीसाठी 30 टक्के करण्याची मागणी आहे. शिवाय, एचआरएला डीएशी जोडून स्वयंचलित पुनरावलोकन (ऑटोमॅटिक रिव्हिजन) करण्यात यावे. शहरांच्या श्रेणींचे वर्गीकरण प्रत्येक 5 वर्षांनी करावे, जेणेकरून बदललेल्या वस्तुस्थितीचा विचार होऊ शकणार आहे.
ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स, दैनिक प्रवास भत्ता, रुग्णसेवा/नर्सिंग भत्ता आणि ड्रेस अलाउन्स या सर्व भत्त्यांत तीन पट वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी सूट मिळेल आणि कामाच्या जागेवर आरोग्य व सुविधा सुधारतील.
आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया दिवसेंदिवस वेग घेत आहे. संघटनांशी सतत बैठकांमधून कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक मागणीचा अभ्यास केला जात आहे. आयोग सर्व बाजूंचा विचार करून वेतन, भत्ते, वाढीव दर आणि डीए यावर अंतिम शिफारस करणार आहे. यामुळे पारदर्शक आणि न्याय्य निर्णयाची आशा वाढली आहे.
डीए विलीन झाल्यास एचआरए, ग्रॅज्युइटी आणि निवृत्तीवेतनातील फायदे आपोआप वाढतील. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. शिवाय, भत्त्यांची तिप्पट वाढ आणि एचआरएचे नवे नियम यामुळे शहरांतील राहणीमान खर्च भागवणे सोपे होईल.
आता आठव्या वेतन आयोगाने संघटनांच्या या सर्व मागण्यांना कितपत न्याय देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचारी संघटना सतत पाठपुरावा करत आहेत. या अपडेटमुळे केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना आशेचा किरण दिसतोय. सध्या डीए 60 टक्क्यांवर असल्याने आणि 2 टक्के वाढ आधीच जाहीर झाल्याने, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतन स्लिपची नियमित तपासणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.