/बेसिक सॅलरी ₹18000वरुन थेट ₹69000? 8व्या वेतन आयोगात नेमका किती वाढणार पगार;मोठी अपडेट समोर

8व्या केंद्रीय वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टर भोवती आहे. कर्मचारी संघटनांनी 3.833 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असून, तो स्वीकारला गेल्यास सध्याच्या किमान ₹18,000 बेसिक पेचे गणित मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. मात्र, ₹69,000 हे सध्या सरकारने निश्चित केलेले वेतन नाही, तर कर्मचारी संघटनांच्या मागणीवर आधारित संभाव्य आकडा आहे.
केंद्र सरकारने 8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला असून, त्याला केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दलातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेऊन शिफारसी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आयोगाला त्याच्या स्थापनेपासून 18 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत** देण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम वेतनवाढ किती असेल, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
सध्या 7व्या वेतन आयोगाच्या वेतनरचनेनुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान बेसिक पे ₹18,000 आहे. कर्मचारी संघटनांच्या National Council-JCM Staff Side ने 8व्या वेतन आयोगाकडे **किमान वेतन ₹69,000 आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. या मागणीचा अर्थ असा की सध्याच्या ₹18,000 बेसिकच्या तुलनेत नवीन किमान बेसिक मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मात्र हे लक्षात घ्या—**3.833 फिटमेंट फॅक्टर किंवा ₹69,000 किमान वेतन अद्याप अंतिम मंजूर झालेले नाही.**
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे जुन्या बेसिक पेवर लागू होणारा गुणक. साध्या भाषेत सांगायचं तर, वेतन आयोग नवीन वेतनरचना तयार करताना सध्याच्या बेसिक पेचे पुनर्गणन करण्यासाठी या गुणकाचा वापर करतो.उदाहरणार्थ, केवळ गणित समजण्यासाठी ₹18,000 बेसिकवर 3.833 गुणक लावला तर रक्कम सुमारे ₹68,994, म्हणजे जवळपास ₹69,000 होते. त्यामुळेच ₹69,000 हा आकडा चर्चेत आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष वेतन निश्चित करताना वेतन मॅट्रिक्स, नियम आणि आयोगाच्या अंतिम शिफारसी महत्त्वाच्या ठरतील.
8व्या वेतन आयोगासाठी एकच फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे सध्या विविध संभाव्य आकडे चर्चेत आहेत. काही अंदाज 1.8च्या आसपासपासून 2.86पर्यंत आहेत, तर कर्मचारी संघटनांनी त्यापेक्षा अधिक, म्हणजे 3.833 पर्यंतची मागणी केली आहे.
नाही. फिटमेंट फॅक्टरचा आकडा पाहून थेट हातात मिळणारा पगार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. कारण कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात डीए, एचआरए, टीए आणि इतर लागू भत्त्यांचाही समावेश होतो. नवीन वेतन आयोगात या भत्त्यांची रचना आणि गणना कशी केली जाईल, यावर अंतिम पगार अवलंबून असेल.सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA 1 जानेवारी 2026 पासून 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या गणनेत DA आणि इतर घटकांचा परिणाम महत्त्वाचा असेल.
सध्या ₹69,000 बेसिक पे मंजूर झाल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. 3.833 हा कर्मचारी संघटनेचा प्रस्ताव आहे. 8वा वेतन आयोग आपल्या शिफारसी सरकारला देईल आणि त्यानंतर केंद्र सरकार त्या शिफारसी स्वीकारण्याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत आहे. त्यामुळे सध्या‘₹18 हजारांचे बेसिक थेट ₹69 हजार होणार’ असे निश्चितपणे म्हणणे चुकीचे ठरेल. योग्य माहिती अशी आहे की ₹69,000 किमान बेसिक आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आली आहे. अंतिम आकडा 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.