/8th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तिप्पट वाढ? फिटमेंट फॅक्टरकडे सर्वांचे लक्ष!

8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः “फिटमेंट फॅक्टर” किती ठरणार यावर आगामी पगारवाढ अवलंबून असल्याने त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विविध कर्मचारी संघटनांकडून 3 पट किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे मूळ पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमकं काय? त्याचा कर्मचाऱ्यांवर कसा परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
फिटमेंट फॅक्टर हा असा गुणांक असतो, ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा जुना मूळ पगार नवीन वेतन आयोगात रूपांतरित केला जातो. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. आता 8व्या वेतन आयोगात हा आकडा 3 किंवा 3.83 पर्यंत जाऊ शकतो, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.
जर फिटमेंट फॅक्टर 3.0 किंवा त्यापेक्षा जास्त मंजूर झाला, तर सध्याचा ₹18,000 किमान मूळ पगार थेट ₹54,000 ते ₹69,000 पर्यंत पोहोचू शकतो. काही संघटनांनी तर 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी उडी दिसू शकते.
रेल्वे, पोस्टल आणि इतर केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर स्वतंत्र मागण्या मांडल्या आहेत. काही संघटनांनी 3.25 फिटमेंट फॅक्टर, तर काहींनी 3.8 पर्यंत वाढ मागितली आहे. याशिवाय HRA, प्रवास भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्याही मागण्या आहेत.
8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष वेतनवाढ आणि थकबाकीचा लाभ 2026 च्या शेवटी किंवा 2027 मध्ये मिळू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अंमलबजावणीत विलंब झाला तरी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी दिली जाऊ शकते.
लेव्हल 1 ते लेव्हल 8 मधील कर्मचारी आणि मध्यम वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या तुलनेत त्यांचा बेसिक पगार, DA आणि इतर भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ दिसू शकते. त्यामुळे एकूण मासिक पगारात लक्षणीय फरक पडू शकतो.
फक्त कर्मचारीच नाही, तर निवृत्तीवेतनधारकांनाही 8व्या वेतन आयोगाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन फिटमेंट फॅक्टरनुसार किमान पेन्शनही मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. DA आणि DR मध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे.
सध्या विविध मागण्या आणि अंदाज समोर येत असले तरी अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर किती ठेवला जाणार, कोणत्या भत्त्यांमध्ये बदल होणार आणि प्रत्यक्ष वाढ किती मिळणार याकडे आता लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.