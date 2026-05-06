English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • 8th Pay Commission: आता 10 नव्हे दर 5 वर्षांनी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!

8th Pay Commission: आता 10 नव्हे दर 5 वर्षांनी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!

8th Pay Commission salary Hike: आयोगाची स्थापना उशिरा झाली असली, तरी नवीन वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच लागू केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 02:47 PM IST
8th Pay Commission: आता 10 नव्हे दर 5 वर्षांनी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!
8वा वेतन आयोग

8th Pay Commission salary Hike: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सध्या आठव्या वेतन आयोगाचे वारे वेगाने वाहत आहेत. मे 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात कर्मचारी संघटना आणि वेतन आयोग यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर एक मोठी मागणी समोर आली आहे. आतापर्यंत दर 10 वर्षांनी होणारी वेतन सुधारणा रद्द करून, ती दर 5 वर्षांनी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर ठेवला आहे. यामुळे सरकारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या पदरात नेमके काय पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेतन सुधारणेच्या चक्रात बदलाची मागणी

सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार, केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या मते, 10 वर्षांचा हा कालावधी अत्यंत मोठा आहे. या काळात महागाईचा दर आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतात, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती कमी होते. त्यामुळे, दर 10 वर्षांऐवजी दर 5 वर्षांनी पगाराची पुनर्रचना (Salary Revision) करावी, अशी ठाम मागणी लावून धरण्यात आली आहे.

किमान वेतनाचा आकडा 69 हजार रुपयांवर?

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात (Minimum Basic Pay) भरघोस वाढ अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगात किमान पगार 18000 रुपये होता, तो आता थेट 52600 ते 69000 रुपयांच्या दरम्यान नेण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही जवळपास 280% पर्यंत मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.

8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

फिटमेंट फॅक्टर

वेतन निश्चितीमध्ये 'फिटमेंट फॅक्टर' हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो. सध्या तो 2.57 आहे, जो वाढवून 3.68 किंवा 3.83 करावा, अशी मागणी 'नॅशनल कौन्सिल (JCM)' ने केली आहे. हा फॅक्टर वाढल्यास मूळ पगार आणि भत्ते यामध्ये मोठी वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा प्रत्यक्ष पगार लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

'कौटुंबिक घटक' व्याख्येत बदल

यावेळच्या वेतन आयोगासमोर एक भावनिक आणि व्यवहार्य मागणी करण्यात आली आहे, ती म्हणजे 'कुटुंबाची व्याख्या'. आतापर्यंत 3 व्यक्तींचे कुटुंब गृहीत धरून वेतन निश्चिती होत असे. मात्र, आता वृद्ध पालकांनाही या घटकात समाविष्ट करून 5 व्यक्तींचे कुटुंब गृहीत धरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पालकांच्या वाढत्या आरोग्य खर्चाचा विचार करता, हा बदल अत्यंत गरजेचा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

जुनी पेन्शन योजना 

केवळ पगारवाढच नाही, तर 'जुनी पेन्शन योजना' (OPS) पुन्हा लागू करण्याबाबतही कर्मचाऱ्यांनी दबाव वाढवला आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) सारखे पर्याय समोर आले असले तरी, कर्मचाऱ्यांचा कल हा पूर्णतः ओपीएसकडेच आहे. आयोगाच्या चर्चेत या मुद्द्यावरही सविस्तर विचारविनिमय सुरू असून, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी हे वर्ष निर्णायक ठरू शकते.

Explained: प्रायव्हेट कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये पेन्शन; कसं शक्य? समजून घ्या सोप्या भाषेत!

मे अखेरपर्यंत सूचनांची मुदतवाढ

आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी कर्मचारी संघटनांना आपल्या सूचना मांडण्यासाठी 31 मे 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी सर्व प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात राबवली जात आहे. आयोग सध्या विविध शहरांचा (हैदराबाद, श्रीनगर, पुणे) दौरा करून प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेत आहे, जेणेकरून अंतिम अहवाल सर्वसमावेशक असेल.

सर्व थकबाकी व्याजासह

जरी आयोगाची स्थापना उशिरा झाली असली, तरी नवीन वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच लागू केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, जर अहवाल सादर करण्यास आणि अंमलबजावणीस विलंब झाला, तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासूनची सर्व थकबाकी (Arrears) व्याजासह मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th Pay Commission Big Update8th pay commission latest update8th Pay Commission Salary HikeDA hike

इतर बातम्या

Nasrapur Case: भीमराव कांबळेला त्याच गोठ्यात नेलं अन्.. पोल...

महाराष्ट्र बातम्या