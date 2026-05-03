8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या भरघोस पगारवाढीस किती दिवस राहिले? मागच्या 6 महिन्यात काय घडलं? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: साधारणपणे दर 10 वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 3, 2026, 08:57 PM IST
पगारवाढ

8th Pay Commission: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या हालचालींना आता वेग आला असून, येणाऱ्या काही महिन्यांत या संदर्भात मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत गेल्या सहा महिन्यांत काय झालं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

वेतन आयोगाची स्थापना 

साधारणपणे दर 10 वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करते. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपत आली असून, आता आठव्या वेतन आयोगाची मागणी जोर धरत आहे.सरकारने अंतर्गत स्तरावर या आयोगाच्या स्थापनेसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. गेल्या सहा महिन्यांत विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला असून, अर्थ मंत्रालयात यावर हालचाली वाढल्या आहेत.

गेल्या 6 महिन्यांतील प्रगतीचा आढावा

गेल्या सहा महिन्यांत कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात अनेक बैठका झाल्या आहेत. कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला सादर केले आहे. विशेषतः महागाईचा वाढता दर आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, नवीन वेतन आयोग लवकर लागू करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, प्रशासकीय स्तरावर वेतन आयोगाच्या रचनेवर काम सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

1 वर्षात पगारवाढीचे संकेत?

जर 2024-25 या आर्थिक वर्षात आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पगारात होणारी वाढ यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, 2026 च्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांच्या हातात वाढीव पगार पडण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रक्रियेत आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी वेळ लागतो, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळते.

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ 

आठव्या वेतन आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. सध्या 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत हा फॅक्टर 2.57 आहे. कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की, आठव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवण्यात यावा. जर असे झाले, तर कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात (Minimum Salary) मोठी वाढ होईल. 18000 रुपयांवरून किमान वेतन थेट 26000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

महागाई भत्ता 

सध्या कर्मचाऱ्यांना 50% हून अधिक महागाई भत्ता मिळत आहे. नियमानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे जातो, तेव्हा नवीन वेतन आयोगाची गरज भासते. यामुळेच सरकार आता अधिक काळ हा निर्णय लांबणीवर टाकू शकणार नाही. महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण करणे किंवा नवीन पे-स्केल लागू करणे, हे आठव्या वेतन आयोगाचे मुख्य काम असेल.

पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी

केवळ नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगामुळे पेन्शनमध्ये मोठी सुधारणा होईल. निवृत्ती वेतनधारकांसाठी 'कम्युटेशन' आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

सरकारपुढील आव्हाने कोणती?

वेतन आयोग लागू करणे म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणे होय. मात्र, कर्मचारी वर्गाचे समाधान आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यासाठी सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. आगामी अर्थसंकल्प किंवा त्यापूर्वी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
8th Pay Commission8th Pay Commission Big Update8th pay commission latest updatecentral government employees

