/8th Pay Commission: बेसिक पगार 18 हजारवरुन थेट 69 हजारांपर्यंत? नव्या सूत्राची जोरदार चर्चा; मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: काही कर्मचारी संघटना आणि वेतनविषयक तज्ज्ञांनी मांडलेल्या संभाव्य गणितानुसार, जीवननिर्वाह खर्च, महागाई आणि सुधारित फिटमेंट फॅक्टर यांचा एकत्रित विचार केल्यास किमान मूळ वेतन 51 हजार ते 69 हजार रुपयांच्या दरम्यान जाऊ शकते.
8th Pay Commission: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. आगामी वेतन आयोगात पगारवाढ कशी होणार, फिटमेंट फॅक्टर किती असेल आणि किमान वेतन किती वाढेल याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जर काही प्रस्तावित सूत्रांचा विचार करण्यात आला तर सध्याचे 18,000 रुपये किमान मूळ वेतन थेट 69,000 रुपयांच्या आसपास पोहोचू शकते. मात्र हा अंतिम निर्णय नसून सध्या केवळ संभाव्य गणित म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे 7,000 रुपयांच्या आसपास असलेले किमान वेतन वाढून 18,000 रुपये झाले होते. आता 8व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 3.5 ते 3.8 दरम्यान राहू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. जर सरकारने महागाई, जीवनमान आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अधिक अनुकूल फॅक्टर स्वीकारला तर पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
वेतनवाढीचे गणित केवळ फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून नसते. महागाई भत्ता (DA), ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि कर्मचाऱ्यांचा वास्तविक जीवनावश्यक खर्च यांचाही विचार केला जातो. गेल्या काही वर्षांत महागाईचा दर वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे नवीन वेतन रचनेत महागाईचा प्रभाव समाविष्ट केल्यास मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. यामुळे निवृत्तीवेतन, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
काही कर्मचारी संघटना आणि वेतनविषयक तज्ज्ञांनी मांडलेल्या संभाव्य गणितानुसार, जीवननिर्वाह खर्च, महागाई आणि सुधारित फिटमेंट फॅक्टर यांचा एकत्रित विचार केल्यास किमान मूळ वेतन 51 हजार ते 69 हजार रुपयांच्या दरम्यान जाऊ शकते. यातील 69 हजारांचा आकडा हा विशिष्ट सूत्रांवर आधारित अंदाज आहे. सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आकड्याकडे निश्चित पगारवाढ म्हणून नव्हे, तर चर्चेत असलेला संभाव्य अंदाज म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
8वा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होईल, त्याची अंमलबजावणीची तारीख काय असेल आणि वेतनवाढीचे अंतिम सूत्र कोणते असेल याबाबत सरकारने अद्याप सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने वेतन पुनर्रचनेची मागणी होत आहे. आगामी काळात आयोगाची औपचारिक प्रक्रिया वेगाने पुढे गेल्यास लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. तोपर्यंत 69 हजार रुपयांच्या किमान वेतनाची चर्चा ही एक शक्यता म्हणूनच पाहिली जात असून अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.