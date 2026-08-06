/8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी खुशखबर; महागाई भत्ता 63% होण्याची शक्यता; पगारात किती वाढ होईल?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वीच महागाई भत्ता म्हणजेच डीए आणखी 3 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जून 2026 च्या महागाई निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आकडेवारीनंतर DA 60 टक्क्यांवरून 63 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे.
कामगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या म्हणजेच AICPI-IW च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या DA मध्ये 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 60 टक्के महागाई भत्ता मिळत असून, ही वाढ मंजूर झाल्यास तो 63 टक्क्यांवर पोहोचेल. महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा DA मध्ये सुधारणा करते.
8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी अद्याप काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत DA मधील संभाव्य वाढ ही लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी तातडीचा आर्थिक दिलासा ठरू शकते. कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर, मूलभूत वेतनातील सुधारणा आणि इतर भत्त्यांबाबत सातत्याने मागण्या होत असल्या तरी, त्यापूर्वी DA वाढ ही त्यांच्या हातात अधिक रक्कम आणणारी ठरू शकते.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Pay) टक्केवारीनुसार दिला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹18,000 असल्यास 60 टक्के DA म्हणजे ₹10,800 मिळतात. DA 63 टक्के झाल्यास ही रक्कम ₹11,340 होईल. म्हणजेच दरमहा ₹540 ची अतिरिक्त वाढ मिळू शकते. त्याचप्रमाणे जास्त मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यानुसार अधिक लाभ मिळेल. निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई दिलास्यात (DR) देखील समान वाढ अपेक्षित आहे.
महागाई निर्देशांकावर आधारित गणितानुसार 3 टक्के वाढीची शक्यता मजबूत मानली जात असली तरी, यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेतला जाईल. सरकारकडून अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच वाढीव DA लागू होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
महागाई भत्ता आणि वेतन आयोग या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. DA हा वाढत्या महागाईची भरपाई करण्यासाठी नियमितपणे वाढवला जातो, तर वेतन आयोग संपूर्ण वेतनरचना, भत्ते आणि सेवा अटींचा व्यापक आढावा घेतो. त्यामुळे 63 टक्के DA मिळण्याची शक्यता असली तरी, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर वेतनाची नवीन रचना स्वतंत्रपणे निश्चित केली जाईल.
महागाई भत्त्यातील संभाव्य वाढीचा लाभ सुमारे 1.2 कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळू शकतो. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ त्यांच्या मासिक उत्पन्नात काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, अंतिम लाभ सरकारच्या मंजुरीनंतरच निश्चित होईल.