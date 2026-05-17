/8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ;DA बेसिक पगारात विलीन झाल्यास किती मिळेल पगार?

8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक बदल घडवू शकतो. DA बेसिकमध्ये विलीन करणे, फिटमेंट फॅक्टर वाढवणे आणि किमान वेतनात मोठी वाढ अशा मागण्यांमुळे कर्मचारी वर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता वाढत असताना आता महागाई भत्ता म्हणजेच थेट बेसिक पगारात विलीन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान पगाराबाबत मोठे प्रस्ताव मांडले आहेत. या बदलांचा परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि निवृत्ती लाभांवर होऊ शकणार आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगात सर्वात मोठी मागणी म्हणजे DA आणि DR हे बेसिक पगारात विलीन करण्याची केली आहे. सध्या DA वेगळा दिला जातो, मात्र तो 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास बेसिकमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे कर्मचार्यांचा मूळ पगार वाढू शकतो आणि त्यावर आधारित HRA, TA तसेच पेन्शनमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी संघटनांनी सध्याचा 18,000 रुपयांचा किमान बेसिक पगार थेट 69,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे जुना पगार किती पट वाढवून नवीन पगार निश्चित केला जाणार, हे ठरवणारा महत्त्वाचा आधार असतो. मात्र ही सध्या केवळ कर्मचारी संघटनांची मागणी असून सरकारकडून अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता. त्याच पद्धतीने 8व्या वेतन आयोगात नवीन फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास बेसिक पगारात मोठी वाढ दिसू शकते. उदाहरणार्थ, बेसिक पगार × फिटमेंट फॅक्टर या सूत्रानुसार नवीन पगार निश्चित केला जातो. त्यानंतर HRA, DA आणि इतर भत्ते पुन्हा मोजले जातात.
प्रत्येक नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जुना DA साधारणपणे शून्यावर आणला जातो आणि तो नवीन बेसिकमध्ये समाविष्ट केला जातो. त्यानंतर पुन्हा महागाईनुसार DA वाढायला सुरुवात होते. त्यामुळे सुरुवातीला मोठी वेतनवाढ दिसली तरी DA वेगळा मिळत नाही, हे अनेक कर्मचाऱ्यांना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून मागण्या वाढत असल्या तरी केंद्र सरकारने अद्याप DA बेसिकमध्ये विलीन करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. वित्त मंत्रालयाने यापूर्वीही अशा प्रस्तावांवर सावध भूमिका घेतली होती. त्यामुळे 69 हजार रुपयांचा किमान पगार किंवा DA मर्जर याबाबत अधिकृत घोषणा होईपर्यंत कर्मचारी वर्गाला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.