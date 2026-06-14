8th Pay Commission: तुमचा पगार कधी वाढेल? 'फिटमेंट फॅक्टर'संदर्भात मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि थकबाकी (Arrears) याबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जात असले तरी अंतिम शिफारशी आणि अंमलबजावणीसाठी अजून काही काळ वाट पाहावी लागू शकते. मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून पाहता, सुधारित वेतन संरचना जुलै 2027 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
8व्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्मचारी वर्गात मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र आयोगाच्या शिफारशी तयार होणे, त्यांचा अभ्यास आणि अंतिम मंजुरी यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सुधारित वेतन लागू होण्यासाठी 2027 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार किती वाढेल हे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. आता कर्मचारी संघटनांकडून 3.0 ते 3.8 पर्यंतच्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे. काही संघटनांनी 3.25 तर काहींनी 3.83 पर्यंतचा प्रस्ताव दिला आहे.
फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रस्तावांनुसार किमान वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
जर वेतनवाढीची अंमलबजावणी उशिरा झाली, तर मागील कालावधीची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांमध्येही अशा प्रकारे थकबाकी देण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग या मुद्द्याकडे विशेष लक्ष ठेवून आहे.
मोठ्या प्रमाणावर पगारवाढ झाल्यास केंद्र सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे कर्मचारी हित आणि आर्थिक शिस्त यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितका सरकारी तिजोरीवरील भार वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.