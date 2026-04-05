  8th Pay Commission Big Update: महिला,पेन्शनधारक ते रिटायर्ट कर्मचारी सर्वच फायद्यात, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

8th Pay Commission Big Update: 'महिला,पेन्शनधारक ते रिटायर्ट कर्मचारी सर्वच फायद्यात', कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

8th Pay Commission Big Update:  लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने आयोगाकडे मागण्या केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 5, 2026, 04:43 PM IST
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission Big Update: केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाला एक महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे. या पत्रात ज्ञापन सादर करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय परिषद म्हणजेच जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी - एनसी जेएसीएमच्या कर्मचारी बाजूने 1 एप्रिल 2026 रोजी आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांना हे पत्र पाठवले. संघटनेचे सचिव शिवा गोपाल मिश्रा यांनी लिहिलेल्या या पत्रात कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे ऐकून घेण्यासाठी आणि जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस पुन्हा सुरू करण्यासाठी आग्रह करण्यात आला. सध्याची प्रक्रिया अपुरी असून ती अधिक समावेशक, सोपी आणि प्रभावी बनवण्याची गरज आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे कर्मचारी संघटनेने सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

'ज्ञापन सादर करण्याची पद्धत अधिक सोपी आणि विस्तृत करा'

सध्या एका विषयासाठी फक्त 3500 अक्षरे (सुमारे 500 शब्द) इतकी मर्यादा आहे. ही मर्यादा खूप कमी आहे. म्हणून प्रत्येक विषयासाठी किमान 1000 शब्दांची मर्यादा ठेवावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी आपल्या समस्या पूर्णपणे आणि स्पष्टपणे मांडू शकतील, असे कर्मचारी संघटनेने सांगितले. याशिवाय उपप्रश्न किंवा उपविषयांसाठी वेगळी जागा द्यावी, जेणेकरून प्रत्येक छोट्या मुद्द्यावरही तपशीलवार उत्तर देता येईल. हे बदल केल्यास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उपयुक्त होईल, असे  संघटनेने म्हटले आहे.

8th Pay Commission: 47,600 होणार तुमची बेसिक सॅलरी? पगारवाढीवर चर्चा; कर्मचारी,पेन्शनर्सवर काय परिणाम?

ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणी

पत्रात सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे पेन्शन सुधारणेचा आहे. नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि एकात्मिक पेन्शन योजना (यूपीएस) मधील अडचणी दूर कराव्यात, असे पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सिव्हिल सेवा नियमांनुसार जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा सुरू करावी, असा आग्रह कर्मचारी संघटनेने केला आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अंशदायी पेन्शन योजना लागू करू नये. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबाचा भविष्य सुरक्षित राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले.

'पेन्शनधारकांच्या सर्व समस्या स्वतंत्रपणे हाताळा'

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या (पेन्शनधारकांच्या) मुद्द्यांसाठी वेगळी आणि स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यात निवृत्ती लाभ, पेन्शनमध्ये सुधारणा, समान पेन्शन, कम्युटेड मूल्य पुन्हा सुरू करणे, पेन्शन वाढ आणि इतर कल्याणकारी योजना यांचा समावेश आहे. संघटनेने सांगितले की, पेन्शनधारकांची संख्या मोठी आहे आणि त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी विशेष विभाग तयार करून त्यांच्या सूचना स्वीकाराव्यात, जेणेकरून त्यांना न्याय मिळेल.

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; पेन्शन, पगारवाढीसाठी वेगाने हालचाली सुरु; मोठी अपडेट समोर!

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना 

महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ओळखून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विभाग किंवा कलम ठेवावे, असे संघटनेने सुचवले आहे. यात कार्यालयात सुरक्षितता, प्रसूती लाभ, मासिक पाळीशी संबंधित कल्याणकारी सुविधा, बाल देखभाल रजा (सीसीएल) आणि लिंग समानता धोरणे यांचा समावेश आहे. कर्मचारी संघटनेने म्हटले की, महिलांचा सहभाग वाढत असल्याने त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेष तरतूद केल्यास कामाचे वातावरण अधिक चांगले होईल आणि समानता वाढण्यास मदत होणार आहे.

'प्रत्येक विभागाच्या खास समस्या ऐकून घ्या'

सरकारी विभाग वेगवेगळे असतात आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या समस्या असतात. म्हणून विभागीय विशिष्ट मुद्द्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे धोरणे तयार करताना प्रत्येक विभागाचे मत लक्षात घेता येईल आणि अधिक चांगले निर्णय घेता येतील. एकसमान नियम सर्व विभागांना लागू करणे योग्य नाही; त्यामुळे विभागीय पातळीवर सल्लामसलत व्हावी, असे संघटनेने म्हटले आहे.

ज्ञापन सादर करण्याची मुदत 

सध्याची मुदत खूप कमी आहे. म्हणून 31 मे 2026 पर्यंत मुदत वाढवावी, अशी विनंती कर्मचारी संघटनेने केली आहे. देशभरातील विविध महासंघ, युनियन आणि संघटनांना आपल्या सदस्यांशी चर्चा करण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे. यामुळे सर्व बाजूंचे मत पूर्णपणे समोर येईल आणि आयोगाला चांगले सल्ला मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

Small Buisenss Big Profit:तुम्ही एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास दुकानदाराला किती रुपयांचा होतो फायदा? 

तांत्रिक सुविधा 

ज्ञापन सादर करताना फाइलचा आकार फक्त 2 एमबी इतका आहे, तो 10 एमबी पर्यंत वाढवावा. याशिवाय फक्त ऑनलाइन नव्हे तर ईमेल आणि हार्ड कॉपीनेही सादर करण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि सर्वांना सहज सहभागी होता येईल, असे संघटनेने म्हटले आहे. आयोगाशी पुढील चर्चा सुरू ठेवण्याची तयारीही संघटनेने दर्शवली आहे.या सर्व मागण्यांमुळे आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी होईल, अशी आशा कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केलीय. लाखो केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते."

इतर बातम्या

Maharashtra New District: महाराष्ट्राला मिळणार 37 वा जिल्हा...

महाराष्ट्र बातम्या