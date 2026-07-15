/8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर 2, 2.5 आणि 3 झाल्यास HRA किती वाढेल? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर काय परिणाम?

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) आणि फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितका मूळ पगार (Basic Pay) वाढेल आणि त्याच प्रमाणात HRA, महागाई भत्ता (DA) तसेच इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम फिटमेंट फॅक्टर किंवा HRA संदर्भातील कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही. सध्या विविध संभाव्य गणनांवर आधारित अंदाज समोर येत आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर हा विद्यमान मूळ पगाराला गुणाकार करून नवीन मूळ पगार निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणांक असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹18,000 असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.5 निश्चित झाला, तर त्याचा नवीन बेसिक पगार ₹45,000 होईल. याच वाढलेल्या बेसिकवर HRA, DA आणि इतर भत्त्यांची गणना केली जाते. त्यामुळे अंतिम पगार किती वाढेल, हे मोठ्या प्रमाणात फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते.
तज्ज्ञांनी मांडलेल्या संभाव्य गणनेनुसार, सध्याचा किमान बेसिक पगार ₹18,000 असल्यास 2.0 फिटमेंट फॅक्टरनुसार तो सुमारे ₹36,000, 2.5 फिटमेंट फॅक्टरनुसार ₹45,000 आणि 3.0 फिटमेंट फॅक्टरनुसार ₹54,000 पर्यंत जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे उच्च वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्याही बेसिकमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. मात्र, हे सर्व अंदाज असून अंतिम आकडे वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच निश्चित होतील.
घरभाडे भत्ता हा मूळ पगाराच्या टक्केवारीवर आधारित असल्यामुळे बेसिक पगार वाढताच HRA देखील वाढतो. सध्या शहरांच्या वर्गवारीनुसार X, Y आणि Z शहरांसाठी वेगवेगळे HRA दर लागू आहेत. जर 8व्या वेतन आयोगात विद्यमान HRA रचना कायम ठेवून बेसिक वाढवण्यात आला, तर महानगरांतील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यात मोठी वाढ मिळू शकते. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, पुणे यांसारख्या महागड्या शहरांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 2, 2.5 किंवा 3 यापैकी कोणता असेल, याबाबत सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. वेतन आयोग सध्या कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना आणि मते घेत आहे. त्यानंतर आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेले सर्व पगार आणि HRA चे आकडे हे संभाव्य गणित असून त्यांना अंतिम निर्णय समजू नये.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारकांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो. कारण नवीन फिटमेंट फॅक्टरनुसार निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लाखो कुटुंबांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. अंतिम लाभ मात्र आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
सोशल मीडियावर आणि विविध संकेतस्थळांवर 8व्या वेतन आयोगाबाबत अनेक आकडे आणि दावे व्हायरल होत आहेत. मात्र, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी केवळ अधिकृत अधिसूचना किंवा केंद्र सरकारच्या घोषणांवरच विश्वास ठेवावा. फिटमेंट फॅक्टर, HRA, DA आणि इतर भत्त्यांबाबत अंतिम निर्णय आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतरच जाहीर केला जाणार आहे. तोपर्यंत समोर येणारी सर्व आकडेवारी ही संभाव्य गणना म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.