/8th Pay Commission: कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत सर्वच होणार मालामाल, 20 हजार पगार असलेल्यांना किती मिळेल पगारवाढ?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग हा सध्या सर्वात चर्चेचा विषय ठरतोय. विशेषतः “फिटमेंट फॅक्टर” किती राहणार आणि त्याचा कनिष्ठ व वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर नेमका किती परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी संघटनांकडून 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी केली जात असून, त्यामुळे पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वेतन आयोगात “फिटमेंट फॅक्टर” हा पगारवाढीचा मुख्य आधार असतो. सध्याचा बेसिक पगार एका ठराविक गुणकाने वाढवून नवीन बेसिक तयार केले जाते. 7व्या वेतन आयोगात हा गुणक 2.57 होता. आता 8व्या वेतन आयोगासाठी 2.86 ते 3.83 पर्यंतच्या मागण्या समोर येत आहेत.उदाहरणार्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार ₹20,000 असेल आणि 3.83 फिटमेंट लागू झाला, तर नवीन बेसिक थेट ₹76,600 च्या आसपास जाऊ शकतो. त्यावर DA, HRA आणि इतर भत्ते वेगळे मिळतील.
तज्ज्ञांच्या मते, कमी वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना या आयोगातून तुलनेने मोठा दिलासा मिळू शकतो. कारण सध्या महागाईचा सर्वाधिक फटका खालच्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे किमान वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.सध्या केंद्र सरकारचे किमान बेसिक वेतन ₹18,000 आहे. कर्मचारी संघटनांनी ते थेट ₹69,000 करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार दुपटीपेक्षा जास्त वाढू शकतो.
फक्त कनिष्ठ नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. कारण फिटमेंट फॅक्टर सर्व स्तरांवर लागू होतो. त्यामुळे ज्यांचा बेसिक पगार जास्त आहे, त्यांना आकड्यांमध्ये अधिक वाढ मिळू शकते. मात्र टक्केवारीच्या दृष्टीने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा जाणवू शकतो.उदाहरणार्थ ₹2 लाख बेसिक असलेल्या अधिकाऱ्याचा पगार 3.83 गुणकाने वाढल्यास तो ₹7 लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो. अर्थात अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असेल.
2016 मध्ये 7वा वेतन आयोग लागू झाला होता. त्यानंतर घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. DA म्हणजे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे गेला असल्याने सध्याची वेतनरचना अपुरी पडत असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.याच कारणामुळे 8व्या वेतन आयोगाकडून “मोठी वेतनझेप” अपेक्षित आहे.
नवीन वेतनरचनेत फक्त बेसिक वाढणार नाही तर HRA, TA आणि इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण हे भत्ते बेसिक पगाराशी जोडलेले असतात. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर एकूण टेक-होम सॅलरीही मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.काही कर्मचारी संघटनांनी HRA किमान 30 टक्के करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
8व्या वेतन आयोगात “फॅमिली युनिट”च्या नियमात बदल करण्याची मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या एका कुटुंबाला 3 युनिट मानले जाते. कर्मचारी संघटनांनी ते 5 युनिट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाचा खर्च अधिक वास्तववादी पद्धतीने मोजला जाईल आणि त्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत दिसू शकतो.
सध्या विविध कर्मचारी संघटना आणि विभागांकडून वेतन आयोगाकडे मागण्या पाठवल्या जात आहेत. आयोगाने विविध राज्यांमध्ये बैठका सुरू केल्या असून, त्यानंतर शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर केल्या जाणार आहेत.मात्र 3.83 फिटमेंट फॅक्टर मंजूर होईल की सरकार कमी गुणक लागू करेल, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. तज्ज्ञांच्या मते, अंतिम फिटमेंट 2.86 ते 3.25 दरम्यान राहण्याची शक्यता अधिक आहे.