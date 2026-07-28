/8th Pay Commission: 5% वाढ झाली तर 50 हजार पगार असणाऱ्याच्या हाती किती येईल रक्कम? कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज!

8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून वार्षिक वेतनवाढ (Annual Increment) 3 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 3 टक्के वेतनवाढ मिळते. मात्र वाढती महागाई, जीवनावश्यक खर्च आणि दीर्घकालीन आर्थिक गरजा लक्षात घेता हा दर अपुरा असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाने वार्षिक वाढ 5 टक्के करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे मांडली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनात (Basic Pay) दीर्घकालीन स्वरूपात मोठी वाढ होऊ शकते.
वेतनवाढीतील 2 टक्क्यांचा फरक सुरुवातीला लहान वाटू शकतो. मात्र ही वाढ दरवर्षी मूलभूत वेतनावर लागू होत असल्याने कालांतराने त्याचा मोठा परिणाम दिसून येतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन ₹50,000 असेल तर 3% वाढीनुसार त्यात दरवर्षी ₹1,500 ची वाढ होईल. पण 5% वाढ लागू झाल्यास त्याच कर्मचाऱ्याला ₹2,500 ची वार्षिक वाढ मिळेल. ही वाढ पुढील प्रत्येक वर्षी नव्या मूलभूत वेतनावर लागू होत असल्याने काही वर्षांत दोन्ही वेतन संरचनांमध्ये लक्षणीय अंतर निर्माण होऊ शकते.
वार्षिक वाढीचा दर 5% झाल्यास त्याचा फायदा केवळ मासिक पगारापुरता मर्यादित राहणार नाही. मूलभूत वेतन वाढल्यामुळे महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि PF योगदान यांसारख्या अनेक आर्थिक लाभांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. परिणामी सेवाकाळात मिळणारे एकूण उत्पन्न आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना या बदलाला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानत आहेत.
सध्या 8व्या वेतन आयोगाने वार्षिक वेतनवाढ 5% करण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. ही कर्मचारी संघटनांनी केलेली मागणी असून आयोगाकडून त्यावर विचार सुरू आहे. त्याचप्रमाणे फिटमेंट फॅक्टर, नवीन वेतन मॅट्रिक्स, भत्ते आणि इतर सेवा अटींबाबतही अंतिम शिफारसी अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे 5% वाढीबाबत सध्या सुरू असलेली चर्चा ही संभाव्य प्रस्तावांच्या स्वरूपातील आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतरच घेतला जाईल.
वार्षिक वेतनवाढ 5% करण्याबरोबरच कर्मचारी संघटनांनी किमान मूलभूत वेतन वाढवणे, अधिक अनुकूल फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करणे, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि पेन्शन व्यवस्थेत बदल अशा अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. काही संघटनांनी 3 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. तसेच महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी वेतन संरचनेत व्यापक बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचेही संघटनांचे मत आहे.
8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील विविध आकडे, वेतनवाढीची संभाव्य गणिते आणि सोशल मीडियावरील दावे याकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे. वार्षिक वेतनवाढ 5% होईल की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही संभाव्य वेतनवाढीचा अंदाज हा अंतिम निर्णय समजणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकार आणि 8व्या वेतन आयोगाकडून अधिकृत शिफारसी व अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नवीन वेतनरचना लागू होईल. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.