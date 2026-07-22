/8th Pay Commission: 2.0 फिटमेंट फॅक्टरमुळे केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार? मोठी अपडेट समोर!

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. नवीन वेतन आयोगात कोणता फिटमेंट फॅक्टर लागू होणार, यावरच कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे गणित अवलंबून आहे. 2.0 आणि 2.57 या दोन संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पगारात किती बदल होऊ शकतो, याबाबत विविध तज्ज्ञांकडून अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, मूळ वेतन दुप्पट झाले तरी एकूण (ग्रॉस) पगार त्याच प्रमाणात वाढेलच असे नाही. यामागील संपूर्ण गणित समजून घेणे आवश्यक आहे.
फिटमेंट फॅक्टर हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान मूळ वेतनावर लागू होणारा गुणक असतो. याच गुणकाच्या आधारे नवीन मूलभूत वेतन निश्चित केले जाते. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. 8व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.0, 2.28, 2.57 किंवा त्यापेक्षा अधिक असू शकतो, अशी चर्चा आहे. अंतिम निर्णय मात्र आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे.
जर 2.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर मूळ वेतनात 100 टक्के वाढ झाल्यासारखी दिसते. मात्र, एकूण पगारात वाढ त्यापेक्षा कमी असते. कारण डीए (महागाई भत्ता), एचआरए, वाहतूक भत्ता आणि इतर अनेक घटक नव्याने मोजले जातात. त्यामुळे 2.0 फिटमेंट फॅक्टरवर प्रत्यक्ष ग्रॉस पगारात सुमारे 31 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. दुसरीकडे 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास काही कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॉस पगारात सुमारे 68 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
अनेक कर्मचारी फिटमेंट फॅक्टर पाहून पगार दुप्पट होईल, अशी अपेक्षा करतात. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. कारण नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर विद्यमान महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन केला जातो. त्यानंतर डीए पुन्हा शून्यापासून सुरू होतो. त्यामुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ दिसली तरी एकूण हातात येणाऱ्या पगारातील वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते. यामुळे फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए यांचे एकत्रित गणित समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
नाही. वेगवेगळ्या पे-लेव्हलवरील कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळा परिणाम जाणवू शकतो. उच्च वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॉस पगारातील वाढ तुलनेने कमी टक्केवारीची असू शकते, तर खालच्या पे-लेव्हलवरील कर्मचाऱ्यांना तुलनेने अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे फक्त फिटमेंट फॅक्टर पाहून पगारवाढीचा अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही.
सध्या विविध कर्मचारी संघटना अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. काही संघटनांनी 3.68 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. तर काही आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते सरकार आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेऊन तुलनेने कमी फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारू शकते. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणारे पगारवाढीचे आकडे अधिकृत मानू नयेत. आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि केंद्र सरकारचा निर्णय आल्यानंतरच वास्तविक वेतनवाढ स्पष्ट होईल.
8व्या वेतन आयोगामुळे केवळ मूळ वेतनच नव्हे तर निवृत्तीवेतन, विविध भत्ते आणि इतर आर्थिक लाभांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणताही पगारवाढीचा अंदाज बांधताना फक्त फिटमेंट फॅक्टर न पाहता डीए, एचआरए, वाहतूक भत्ता आणि इतर वेतन घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत सर्व आकडे हे संभाव्य अंदाज म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.