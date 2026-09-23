/Explained: कर्मचाऱ्यांना कसे मिळतील 18 लाख रुपये? आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा विषय आहे. आयोगाकडून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्या जाणून घेण्यासाठी विविध ठिकाणी बैठका सुरू आहेत. दरम्यान, आयोगाच्या अहवालाला विलंब झाल्यास काही कर्मचाऱ्यांना मोठ्या रकमेचा एरिअर मिळू शकतो, असा एक अंदाज समोर आला आहे. मात्र, फिटमेंट फॅक्टर आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
8व्या वेतन आयोगाने विविध शहरांमध्ये कर्मचारी संघटना, प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा सुरू केली आहे. या बैठकींमध्ये वेतन, पेन्शन, भत्ते आणि फिटमेंट फॅक्टर यासह विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत. आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच नवीन वेतनरचनेबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईल.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या अटींनुसार 8व्या वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार आयोग मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करू शकतो. मात्र, अधिक वेळ लागल्यास मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांनाही काही प्रसंगी मुदतवाढ मिळाल्याचे वृत्त आहे.
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीचा फरक म्हणजेच एरिअर मिळण्याची शक्यता असते. 20 ते 24 महिन्यांच्या विलंबाचा विचार केल्यास वेगवेगळ्या फिटमेंट फॅक्टरवर Level-6 ते Level-8 कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा एरिअर मिळू शकतो. मात्र, ही रक्कम अधिकृत घोषणा नसून विशिष्ट गृहितकांवर आधारित गणना आहे.
लेवल-6 कर्मचाऱ्यांची सध्याची किमान बेसिक सॅलरी ₹35,400 आहे. 18 महिन्यांचा विलंब आणि 2.1 फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास सुमारे ₹7,00,920 एरिअरचा अंदाज देण्यात आला आहे. 2.28 फिटमेंट फॅक्टर आणि 24 महिन्यांचा कालावधी गृहीत धरल्यास ही रक्कम ₹10,87,488 पर्यंत जाऊ शकते. 2.57 फिटमेंट फॅक्टर आणि 24 महिन्यांच्या एरिअरच्या गृहितकावर रक्कम ₹13,33,872 इतकी मोजण्यात आली आहे.
लेवल-8 कर्मचाऱ्यांसाठीही फिटमेंट फॅक्टरनुसार वेगवेगळ्या रकमा मोजण्यात आल्या आहेत. 2.15 फिटमेंट फॅक्टर आणि 24 महिन्यांचा एरिअर गृहीत धरल्यास सुमारे ₹13,13,760 रक्कम होऊ शकते. 2.28 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास अंदाजे ₹14,62,272 आणि 2.57 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास सुमारे ₹17,93,568 एरिअरची गणना करण्यात आली आहे. म्हणजेच विशिष्ट परिस्थितीत ही रक्कम जवळपास ₹18 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
फिटमेंट फॅक्टरच्या मदतीने जुन्या बेसिक पेचे नवीन बेसिक पे निश्चित केले जाते. सध्या 7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. 8व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांकडून त्यात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. काही मागण्यांमध्ये 3.83 फिटमेंट फॅक्टरचाही समावेश आहे. मात्र, हा आकडा सरकारने अंतिम केलेला नाही.
एरिअरची प्रत्यक्ष रक्कम केवळ फिटमेंट फॅक्टरवर ठरत नाही. कर्मचाऱ्याची सध्याची बेसिक सॅलरी, नवीन वेतनरचना, आयोगाची अंतिम शिफारस, अंमलबजावणीची तारीख आणि सरकारचा अंतिम निर्णय यांचा त्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे सध्या सांगितल्या जाणाऱ्या ₹18 लाखांच्या आकड्याकडे निश्चित मिळणारी रक्कम म्हणून पाहता येणार नाही. 8व्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल, सरकारची मंजुरी आणि त्यानंतरच्या नियमांनुसार नवीन वेतन निश्चित होईल. त्यामुळे लेवल-6 किंवा लेवल-8 कर्मचाऱ्यांना नेमका किती एरिअर मिळणार, हे सध्या निश्चित झालेले नाही. सध्याच्या गणनेनुसार मात्र फिटमेंट फॅक्टर आणि विलंबाचा कालावधी वाढल्यास संभाव्य एरिअरची रक्कम मोठी होऊ शकते. कर्मचाऱ्यांनी अंतिम सरकारी निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.