/8th Pay Commission: जुनी पेन्शन, महागाई भत्ता आणि बेसिक सॅलरी संदर्भात मोठी अपडेट; काय म्हणाले बी.सी. शर्मा?

केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा असताना, सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आपल्या प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठामपणे मांडल्या आहेत. कर्मचारी संघटनांचे नेते बी.सी. शर्मा यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS), महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करणे, किमान वेतनात वाढ आणि वेतन संरचनेत सुधारणा या मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. या मागण्यांमुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे.
बी.सी. शर्मा यांनी केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेऐवजी (NPS) जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली. कर्मचारी संघटनांच्या मते, OPS मुळे निवृत्तीनंतर निश्चित आर्थिक सुरक्षा मिळते. त्यामुळे अनेक कर्मचारी संघटना सातत्याने ही मागणी करत आहेत.
कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (Dearness Allowance) मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी DA चे बेसिक पेमध्ये विलीनीकरण केल्यास नवीन वेतन संरचना अधिक वास्तववादी आणि महागाईशी सुसंगत होईल, असे कर्मचारी नेत्यांचे मत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी किमान मूलभूत वेतनात लक्षणीय वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर फिटमेंट फॅक्टर वाढवून कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन अधिक आकर्षक करण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, घरखर्च आणि जीवनमान लक्षात घेता वेतन संरचनेत सुधारणा आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
कर्मचारी संघटनांनी केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर निवृत्तीवेतनधारकांनाही 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे. पेन्शनची गणना, महागाई सवलत आणि इतर आर्थिक लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. आयोगाच्या स्थापनेनंतर कर्मचाऱ्यांकडून विविध सूचना आणि मागण्या सरकारकडे पाठविल्या जात आहेत. अंतिम शिफारशींमध्ये कोणत्या मागण्यांचा समावेश होणार, याबाबत उत्सुकता कायम आहे.
8वा वेतन आयोग कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या, आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी वित्तीय क्षमतेचा अभ्यास करून आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करेल. त्यानंतर या शिफारशी स्वीकारायच्या की त्यामध्ये बदल करायचे, याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. त्यामुळे OPS, DA विलीनीकरण, फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनवाढ याबाबतचा अंतिम निर्णय आयोगाचा अहवाल आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.