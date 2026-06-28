/8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर 2, 2.5 की 3? तुमच्या पगार आणि HRA मध्ये किती वाढ होऊ शकते?

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होणार, यावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनासह घरभाडे भत्ता (HRA), निवृत्तीवेतन आणि इतर भत्त्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्या 2, 2.5 आणि 3 अशा तीन फिटमेंट फॅक्टरच्या शक्यता चर्चेत आहेत. अंतिम निर्णय सरकारकडून अद्याप जाहीर झालेला नसला, तरी विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य पगारवाढीची चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहे अपडेट? सविस्तर जाणून घेऊया.
फिटमेंट फॅक्टर हा असा गुणांक आहे, ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा बेसिक पे नव्या वेतनश्रेणीत रूपांतरित केला जाता. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ठरावीक रकमेचा असल्यास तो फिटमेंट फॅक्टरने गुणाकार करून नवीन बेसिक पगार निश्चित केला जातो. याच नव्या बेसिकवर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि इतर आर्थिक लाभांची गणना केली जाते.
जर 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2 निश्चित झाला, तर सध्याच्या बेसिक पगाराच्या तुलनेत चांगली वाढ होऊ शकते. 2.5 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास पगारातील वाढ आणखी मोठी असेल, तर 3 फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सर्वाधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितका एकूण आर्थिक लाभही अधिक मिळू शकतो.
घरभाडे भत्ता (HRA) हा मूळ वेतनाच्या टक्केवारीनुसार निश्चित केला जातो. त्यामुळे बेसिक पगार वाढल्यास HRA मध्येही आपोआप वाढ होते. याशिवाय काही इतर भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाची गणना देखील नव्या मूळ वेतनावर आधारित असते. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास केवळ मासिक पगारच नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक लाभही वाढू शकतात.
लेव्हल 1 मधील कर्मचाऱ्यांपासून ते लेव्हल 13 पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर फिटमेंट फॅक्टरचा परिणाम होणार आहे. कमी वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या हातात दरमहा अधिक रक्कम येऊ शकते, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगारातही लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष वाढ ही संबंधित पे-लेव्हल, विद्यमान बेसिक पगार आणि सरकारने मंजूर केलेल्या अंतिम फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.
8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी फिटमेंट फॅक्टर, वेतन संरचना आणि इतर शिफारशींबाबत अद्याप अंतिम घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे 2, 2.5 किंवा 3 फिटमेंट फॅक्टरबाबत सध्या सुरू असलेली सर्व आकडेवारी ही संभाव्य गणनांवर आधारित आहे. आयोगाच्या अधिकृत शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पगारवाढीचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.
8वा वेतन आयोग हा केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणाऱ्या बदलामुळे मूळ वेतन, HRA, भत्ते आणि भविष्यातील निवृत्तीवेतनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या चर्चेत असलेले आकडे हे संभाव्य अंदाज आहेत. अंतिम लाभासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोटिफिकेशनची वाट पाहावी लागणार आहे.