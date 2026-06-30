/8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ; ‘फॅमिली युनिट’ सूत्रासंदर्भात मोठी अपडेट!

केंद्र सरकारच्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाकडे देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे. महागाई, फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए (महागाई भत्ता) यांच्यासोबतच आता ‘फॅमिली युनिट’ म्हणजेच कुटुंब घटक हे सूत्रही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कर्मचारी संघटनांनी सध्याच्या तीन सदस्यांच्या कुटुंबाच्या निकषाऐवजी पाच सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास किमान वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून कर्मचारी संघटनांकडून मांडलेला प्रस्ताव आहे.
वेतन आयोग कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या किमान जीवनावश्यक खर्चाचा अंदाज घेऊन किमान वेतन निश्चित करतो. यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि इतर आवश्यक खर्चांचा विचार केला जातो. या संपूर्ण गणनेचा आधार म्हणजे फॅमिली युनिट. सध्या वेतन ठरवताना तीन सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरले जाते. मात्र, आजच्या परिस्थितीत अनेक कर्मचाऱ्यांवर पत्नी, मुले आणि वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी असते. त्यामुळे विद्यमान सूत्र वास्तवाशी जुळत नसल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या प्रस्तावानुसार कर्मचारी, जोडीदार, दोन मुले आणि अवलंबून असलेले आई-वडील यांचा समावेश करून कुटुंबाचा खर्च मोजला जावा. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षण, आरोग्य सेवा, घरभाडे, वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ. त्यामुळे जुन्या निकषांवर वेतन निश्चित करणे योग्य राहिले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जर वेतन आयोगाने पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचा निकष स्वीकारला, तर कुटुंबाचा किमान खर्च वाढल्याचे गृहीत धरले जाईल. परिणामी किमान मूलभूत वेतन (Basic Pay), फिटमेंट फॅक्टर, विविध भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनात किमान मूलभूत वेतन सुमारे ₹69,000 करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून त्यासाठी 3.833 फिटमेंट फॅक्टरचा आधार सुचविण्यात आला आहे. मात्र, हा केवळ कर्मचारी संघटनांचा प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय वेतन आयोग आणि केंद्र सरकार घेणार आहेत.
8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ देशातील 1.1 कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होण्याची अपेक्षा आहे. वेतन आयोग विविध कर्मचारी संघटना, विभाग आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून अंतिम शिफारसी तयार करत आहे. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेले सर्व प्रस्ताव तातडीने लागू होतील, असे मानता येणार नाही. आयोगाच्या शिफारसींनंतर केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सध्या सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये पगारवाढीबाबत अनेक दावे केले जात आहेत. मात्र, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी अधिकृत घोषणांचीच प्रतीक्षा करावी. फॅमिली युनिट, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई निर्देशांक आणि आर्थिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करूनच अंतिम वेतनरचना निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचा प्रस्ताव महत्त्वाचा असला तरी तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. अंतिम शिफारसी आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन वेतनरचनेचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.