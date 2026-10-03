/8th Pay Commission : पेन्शन थेट ₹68,234 पर्यंत जाणार? फिटमेंट फॅक्टरसंदर्भात अपडेट!

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८वा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. वेतनासोबतच पेन्शनमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’मध्ये (ToR) बदल करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 राहिल्यास लेव्हल-९मधील कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन ₹68,234 पर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, हे आकडे सध्या गणितावर आधारित आहेत; अंतिम पेन्शन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केवळ कार्यरत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातच बदल होणार नाही, तर पात्र पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा होऊ शकते. 1 जानेवारी २०२६ किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पेन्शनच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा चर्चेत आहे. लेव्हल-1 ते लेव्हल-१८पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि रेल्वे मेल सर्व्हिसशी संबंधित संघटनांनी केंद्र सरकारकडे ८व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा आग्रह असा आहे की 1 जानेवारी २०२६पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाच्या लाभाच्या कक्षेत आणावे. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या पेन्शनधारकांमधील फरक कमी करण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) आणि AIDEF यांनी पेन्शनच्या गणनेबाबत महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यांच्या मागणीनुसार पेन्शन अंतिम वेतनाच्या ६७ टक्के, तर कौटुंबिक पेन्शन 50 टक्के असावी. दुसरीकडे, भारत पेन्शनर्स समाजाने किमान पेन्शन ₹45,000 करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्या सध्या संघटनांच्या प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहेत.
उपलब्ध गणितानुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.1 राहिल्यास लेव्हल-5 कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन ₹30,660, लेव्हल-६ची ₹37,170, लेव्हल-७ची ₹47,145, लेव्हल-८ची ₹49,980 आणि लेव्हल-9ची ₹55,755 होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टर 2.28 झाल्यास हे आकडे अनुक्रमे ₹33,288, ₹40,356, ₹51,186, ₹54,264 आणि लेव्हल-9साठी ₹60,534 इतके होऊ शकतात. हे केवळ अंदाजाधारित गणित आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 2.57 राहिल्यास लेव्हल-9 कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन ₹68,234 पर्यंत पोहोचू शकते, तर लेव्हल-५साठी ती ₹37,522 असू शकते. मात्र, हा अंतिम निर्णय नाही. ७व्या वेतन आयोगात किमान पेन्शन ₹9,000 निश्चित करण्यात आली होती आणि कमाल पेन्शनची मर्यादा ₹1.25 लाख होती. ८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आल्यानंतरच प्रत्यक्ष पेन्शन किती वाढेल, हे स्पष्ट होईल.