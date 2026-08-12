/8th Pay Commission: दर 3 महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढ अन् पेन्शनमध्ये 25% महागाई सवलत; कर्मचाऱ्यांच्या पगार-पेन्शनवर काय परिणाम?

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. आयोगाकडे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांकडून वेतन, पेन्शन, महागाई भत्ता आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल करण्याच्या विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या चर्चेत पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी दर तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता (DA) सुधारित करावा, DRचा काही भाग मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करावा आणि किमान पेन्शन वाढवावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. मात्र या मागण्या अद्याप अंतिम सरकारी निर्णय झालेल्या नाहीत.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA आणि पेन्शनधारकांचा DR महागाईच्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी वेळोवेळी सुधारला जातो. पेन्शनर संघटनांची मागणी अशी आहे की महागाईचा परिणाम अधिक वेगाने लक्षात घेण्यासाठी DA/DRची सुधारणा दर तीन महिन्यांनी केली जावी. यामुळे महागाई वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना त्याचा आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी तुलनेने लवकर दिलासा मिळू शकतो. मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय सरकार आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
पेन्शनधारकांच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मूळ पेन्शनमध्ये 25% महागाई सवलत (DR) समाविष्ट करण्याची मागणी. याचा उद्देश महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनची वास्तविक क्रयशक्ती वाढवणे हा आहे. दुसरीकडे, कर्मचारी संघटनांच्या स्वतंत्र निवेदनात DA/DR ठरावीक पातळीवर पोहोचल्यानंतर तो मूलभूत वेतन किंवा पेन्शनमध्ये विलीन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगात DA-DRच्या भविष्यातील रचनेवर विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
8व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टरचा वापर विद्यमान मूलभूत वेतन किंवा पेन्शनच्या नव्या संरचनेची गणना करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे हा आकडा प्रत्यक्षात स्वीकारला गेल्यास नवीन मूलभूत वेतन आणि पेन्शनच्या गणनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र 3.83 हा सध्या मागणी केलेला आकडा आहे; तो अंतिम सरकारी फिटमेंट फॅक्टर नाही.
पेन्शनधारक संघटनांनी किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचारी संघटनांकडूनही किमान मूलभूत वेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. NC-JCMच्या 2026 च्या निवेदनात किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासोबत उच्च फिटमेंट फॅक्टर आणि DA विलिनीकरणाचाही प्रस्ताव आहे. मात्र या मागण्या स्वीकारल्या जातीलच, असे सध्या म्हणता येत नाही.
8व्या वेतन आयोगासमोर केवळ पेन्शन वाढीचा मुद्दा नाही. पेन्शनधारक संघटनांनी One Rank One Pension, पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी कमी करणे आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार यांसारख्या मागण्याही मांडल्या आहेत. NC-JCMच्या निवेदनात कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत होण्याचा कालावधी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे 8वा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित न राहता पेन्शन आणि कर्मचारी कल्याणाच्या अनेक मुद्द्यांचा आढावा घेणार आहे.
नाही. दर तीन महिन्यांनी DA वाढ, 25% DR विलिनीकरण, 3.83 फिटमेंट फॅक्टर किंवा किमान पेन्शन वाढ या सध्या कर्मचारी व पेन्शनर संघटनांनी मांडलेल्या मागण्या आहेत. 8वा केंद्रीय वेतन आयोग विविध भागधारकांशी चर्चा करत असून त्यानंतर शिफारशींची प्रक्रिया पुढे जाईल. सरकारने कोणता प्रस्ताव स्वीकारला, त्यानंतरच प्रत्यक्ष पगार किंवा पेन्शनमध्ये किती बदल होईल हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे सोशल मीडियावरील ‘पेन्शन दुप्पट’, ‘3.83 फिटमेंट निश्चित’ किंवा ‘दर तीन महिन्यांनी DA लागू’अशा दाव्यांकडे अधिकृत निर्णय येईपर्यंत सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे.