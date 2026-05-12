/8th Pay Commission: पगारवाढीनंतर शिपायापासून IAS अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणाचा पगार किती रुपये होणार? मोठी अपडेट!

8th Pay Commission Salary Hike: आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात मोठी सुधारणा होणार आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांची नसून, ती बाजारपेठेतील क्रयशक्ती वाढवणारी ठरेल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
8th Pay Commission: देशातील 50 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 67 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. बहुप्रतीक्षित आठव्या वेतन आयोगाबाबत हालचालींना वेग आला असून, 2026 मध्ये याची अंमलबजावणी होण्याची दाट शक्यता आहे. या नव्या आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार असून, शिपायापासून ते थेट आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार आहे. दरम्यान यांची किती पगारवाढ होईल? सविस्तर जाणून घेऊया.
आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. सातव्या वेतन आयोगावेळी हा फॅक्टर 2.57 होता. कर्मचारी संघटनांकडून आता हा फॅक्टर 3.68 किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते सरकार तो 2.86 ते 3.00 च्या दरम्यान निश्चित करू शकते. जर हा फॅक्टर वाढला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात थेट 30% ते 40% वाढ दिसून येईल.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी सेवेतील किमान मूळ पगार 18 हजार रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर हा किमान पगार 21 हजार 600 ते 26 हजार रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. काही प्रस्तावांमध्ये हा आकडा 34 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्तरात मोठी सुधारणा होईल.
उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ही वाढ अधिक प्रभावी असेल. एका एन्ट्री लेव्हल IAS अधिकाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार 56100 रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगानुसार हा पगार 1.50 लाख ते 1.70 लाख रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो. तसेच, कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या सर्वोच्च पदाचा पगार जो सध्या 250000 रुपये (फिक्स्ड) आहे, तो 4.50 लाखांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
नियमांनुसार, जेव्हा महागाई भत्ता 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा तो मूळ पगारात विलीन करण्याची पद्धत आहे. 2026 पर्यंत महागाई भत्ता 60% च्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याने, आठव्या वेतन आयोगात हा भत्ता 'शून्य' करून तो मूळ वेतनात जोडला जाईल. यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यामध्येही आपोआप मोठी वाढ होईल.
केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही घसघशीत वाढ होणार आहे. नवीन वेतन संरचनेमुळे किमान पेन्शनमध्ये किमान २५% ते ३०% वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात निवृत्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगामध्ये सरकार जुन्या 'ग्रेड पे' प्रणालीत आणखी सुसूत्रता आणणार आहे. लेव्हल 1 ते लेव्हल 18 पर्यंतच्या सर्व स्तरांवर नवीन पे-मॅट्रिक्स तयार केले जाईल. यामध्ये केवळ पगार वाढच नाही, तर पदोन्नतीनंतर मिळणाऱ्या वेतनवाढीचे (Increment) दरही वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.
साधारणपणे दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता, त्या हिशोबाने 1 जानेवारी 2026 ही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख असू शकते. केंद्र सरकार लवकरच या आयोगाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा करण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे 2027 च्या सुरुवातीला थकबाकीसह (Arrears) कर्मचाऱ्यांच्या हातात वाढीव पगार पडू शकेल.