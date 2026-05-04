8th Pay Commission: भारतातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, पदोन्नती, पगारवाढीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

Railway Employees: भारतीय रेल्वे बोर्डाने आपल्या कर्मचारी धोरणात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल केला आहे. रेल्वेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे 'वैद्यकीय अकार्यक्षमता'मुळे संवर्ग बदलण्यात आले होते, त्यांच्या पदोन्नतीमधील तांत्रिक अडसर आता दूर झाला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा हजारो 'ग्रुप-सी' कर्मचाऱ्यांना होणार असून, त्यांच्या हक्काची पदोन्नती आता अधिक सुलभ होणार आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या ताज्या परिपत्रकानुसार, जे कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव आपल्या मूळ पदावर काम करण्यास असमर्थ ठरले होते आणि ज्यांना दुसऱ्या विभागातील 'पर्यायी पदावर'सामावून घेण्यात आले होते, त्यांच्या मागील सेवेचा काळ आता पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. यापूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेबाबत अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या आता स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
रेल्वेतील 'ग्रुप-सी' पदावरून 'ग्रुप-बी' पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी किमान काही वर्षांच्या नियमित सेवेची अट असते. नवीन नियमानुसार, जर एखादा कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव दुसऱ्या पदावर आला असेल, तर त्याची जुन्या पदावरील 'नॉन-फोर्टुइयस' सेवा देखील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण सेवा वर्षांमध्ये मोजली जाईल.
अनेकदा कर्तव्यावर असताना किंवा अपघातामुळे कर्मचारी विशिष्ट कामासाठी शारीरिकदृष्ट्या अनफिट ठरतात. अशा वेळी त्यांना रेल्वेकडून कमी शारीरिक श्रमाचे पर्यायी काम दिले जाते. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांची जुनी सेवा पदोन्नतीसाठी गृहीत धरली जात नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होत असे. रेल्वे बोर्डाच्या या निर्णयामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या करिअरची गाडी आता पुन्हा वेगाने धावू शकणार आहे.
पदोन्नतीसाठी रेल्वेच्या 70% कोटा आणि 30% (LDCE) परीक्षेसाठी विशिष्ट पात्रता लागते. नवीन आदेशानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ श्रेणीत सेवा केली असेल, तर ती सेवा त्याने सध्याच्या नवीन पदावरही पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल. यामुळे ज्येष्ठता यादीत त्यांचे स्थान कायम राखण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, हा बदल केवळ त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे 'अब्जोर्प्शन' (Absorption) नियमानुसार झाले आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनात पदोन्नती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि विनाकारण होणारे कायदेशीर वाद किंवा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होईल.
'ग्रुप-बी' च्या जागा भरताना अनेकदा पात्र उमेदवार मिळण्यात अडचणी येत असत. आता अनुभवी आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांची सेवा मोजली जाणार असल्याने, रेल्वेला अधिकारी दर्जाच्या पदांसाठी अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. याचा सकारात्मक परिणाम रेल्वेच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेवरही दिसून येईल.
हा निर्णय म्हणजे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे शारीरिक व्याधींशी झुंजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ नोकरीच नाही, तर सन्मानाने करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधीही मिळाली आहे. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन आणि इतर संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. रेल्वे बोर्डाचा हा सुधारित नियम 2026 पर्यंतच्या सर्व पदोन्नती प्रक्रियांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. यामुळे रेल्वेच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यास मदत होईल. जर आपण किंवा आपल्या ओळखीचे कोणी रेल्वेच्या ग्रुप-सी मध्ये कार्यरत असतील, तर त्यांच्यासाठी ही माहिती अत्यंत मोलाची आहे.