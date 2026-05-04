Railway Employees: या निर्णयाचा थेट फायदा हजारो 'ग्रुप-सी' कर्मचाऱ्यांना होणार असून, त्यांच्या हक्काची पदोन्नती आता अधिक सुलभ होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 4, 2026, 07:12 PM IST
8th Pay Commission: भारतातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, पदोन्नती, पगारवाढीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर!
रेल्वे कर्मचारी

Railway Employees: भारतीय रेल्वे बोर्डाने आपल्या कर्मचारी धोरणात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल केला आहे. रेल्वेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे 'वैद्यकीय अकार्यक्षमता'मुळे संवर्ग बदलण्यात आले होते, त्यांच्या पदोन्नतीमधील तांत्रिक अडसर आता दूर झाला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा हजारो 'ग्रुप-सी' कर्मचाऱ्यांना होणार असून, त्यांच्या हक्काची पदोन्नती आता अधिक सुलभ होणार आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे रेल्वे बोर्डाचा नवीन आदेश?

रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या ताज्या परिपत्रकानुसार, जे कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव आपल्या मूळ पदावर काम करण्यास असमर्थ ठरले होते आणि ज्यांना दुसऱ्या विभागातील 'पर्यायी पदावर'सामावून घेण्यात आले होते, त्यांच्या मागील सेवेचा काळ आता पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. यापूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेबाबत अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या आता स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

'ग्रुप-बी' पदोन्नतीसाठी सेवेची गणना

रेल्वेतील 'ग्रुप-सी' पदावरून 'ग्रुप-बी' पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी किमान काही वर्षांच्या नियमित सेवेची अट असते. नवीन नियमानुसार, जर एखादा कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव दुसऱ्या पदावर आला असेल, तर त्याची जुन्या पदावरील 'नॉन-फोर्टुइयस'  सेवा देखील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण सेवा वर्षांमध्ये मोजली जाईल.

'मेडिकली डी-कॅटेगरी' कर्मचाऱ्यांना मोठा न्याय

अनेकदा कर्तव्यावर असताना किंवा अपघातामुळे कर्मचारी विशिष्ट कामासाठी शारीरिकदृष्ट्या अनफिट ठरतात. अशा वेळी त्यांना रेल्वेकडून कमी शारीरिक श्रमाचे पर्यायी काम दिले जाते. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांची जुनी सेवा पदोन्नतीसाठी गृहीत धरली जात नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होत असे. रेल्वे बोर्डाच्या या निर्णयामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या करिअरची गाडी आता पुन्हा वेगाने धावू शकणार आहे.

सेवा ज्येष्ठता आणि पात्रता निकष

पदोन्नतीसाठी रेल्वेच्या 70% कोटा आणि 30% (LDCE) परीक्षेसाठी विशिष्ट पात्रता लागते. नवीन आदेशानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ श्रेणीत  सेवा केली असेल, तर ती सेवा त्याने सध्याच्या नवीन पदावरही पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल. यामुळे ज्येष्ठता यादीत त्यांचे स्थान कायम राखण्यास मदत होणार आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकता

रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, हा बदल केवळ त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे 'अब्जोर्प्शन' (Absorption) नियमानुसार झाले आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनात पदोन्नती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि विनाकारण होणारे कायदेशीर वाद किंवा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होईल.

पदोन्नती प्रक्रियेला मिळणार गती

'ग्रुप-बी' च्या जागा भरताना अनेकदा पात्र उमेदवार मिळण्यात अडचणी येत असत. आता अनुभवी आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांची सेवा मोजली जाणार असल्याने, रेल्वेला अधिकारी दर्जाच्या पदांसाठी अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. याचा सकारात्मक परिणाम रेल्वेच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेवरही दिसून येईल.

कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे धोरण

हा निर्णय म्हणजे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे शारीरिक व्याधींशी झुंजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ नोकरीच नाही, तर सन्मानाने करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधीही मिळाली आहे. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन आणि इतर संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. रेल्वे बोर्डाचा हा सुधारित नियम 2026 पर्यंतच्या सर्व पदोन्नती प्रक्रियांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. यामुळे रेल्वेच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यास मदत होईल. जर आपण किंवा आपल्या ओळखीचे कोणी रेल्वेच्या ग्रुप-सी मध्ये कार्यरत असतील, तर त्यांच्यासाठी ही माहिती अत्यंत मोलाची आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

