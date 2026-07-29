/8th Pay Commission:फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त झाल्यास किती वाढेल सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार? मोठी अपडेट समोर!

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा 8वा वेतन आयोग आता आपल्या कार्यकाळाच्या मध्यावर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या आयोगाने गेल्या काही महिन्यांत दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा यांसह विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही विविध शहरांत बैठका होणार असून, अंतिम शिफारसी तयार करण्यापूर्वी सर्व पक्षांची मते जाणून घेण्यावर आयोगाचा भर आहे.
यावेळी सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा गुणांक कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. सहाव्या वेतन आयोगात तो 1.86, तर सातव्या वेतन आयोगात 2.57 होता. आता अनेक कर्मचारी संघटना 3 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र हा आकडा वाढल्यास केवळ पगारच नव्हे, तर निवृत्तीवेतन आणि विविध भत्त्यांमध्येही मोठी वाढ होईल. परिणामी केंद्र सरकारवरील आर्थिक भारही लक्षणीय वाढू शकतो.
या वेळी आयोगाने अधिक सहभागी आणि पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारली आहे. कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक, विविध विभाग आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व आक्षेप मागवले जात आहेत. दिल्ली, चेन्नई आणि पुडुचेरी येथे होणाऱ्या आगामी बैठकीतही या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. आयोगाच्या अंतिम शिफारसी या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि केंद्र सरकारची आर्थिक क्षमता या दोन्हींचा विचार करून तयार केल्या जातील, अशी माहिती समोर आली आहे.
काही कर्मचारी संघटनांकडून 3.833 किंवा 4.0 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होत असली, तरी वित्तीय तज्ज्ञ याबाबत सावध भूमिका घेत आहेत. बँकबाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदिल शेट्टी यांच्या मते, आयोगाने अद्याप कोणतीही अधिकृत शिफारस किंवा संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे 3 पेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टर निश्चित होणार, असे सध्या म्हणणे योग्य ठरणार नाही. अशा चर्चा अद्याप केवळ अंदाजांवर आधारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितका मूळ वेतन, निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्त्यावर त्याचा प्रभाव अधिक असतो. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होऊ शकतो. मात्र दुसरीकडे सरकारच्या वेतन आणि पेन्शनवरील वार्षिक खर्चातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि महसुलाचा ताळमेळ राखतच आयोगाला शिफारसी कराव्या लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सध्या 3, 3.5 किंवा 4 फिटमेंट फॅक्टर याबाबत सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असली, तरी यापैकी कोणत्याही आकड्याला केंद्र सरकारची किंवा वेतन आयोगाची अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही. आयोग आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर केल्यानंतर आणि त्यावर मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच वेतनवाढीचे खरे चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी केवळ चर्चांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत.