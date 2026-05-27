/8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग उशिरा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान? पगार, HRA आणि थकबाकीवर काय परिणाम?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चामुळे नव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या पगारवाढीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र आयोगाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगार, HRA आणि थकबाकीवर होऊ शकतो, अशी चर्चा आता वेगाने पुढे येत आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाला वेतन, भत्ते आणि पेन्शनविषयक शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या आयोग विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि संबंधित भागधारकांशी चर्चा करत आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे सुधारित वेतन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आयोगाचा अंतिम निर्णय उशिरा झाला तरी त्या तारखेपासूनची थकबाकी जमा होत राहू शकते. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात आशा आणि संभ्रम दोन्ही वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे — आयोग उशिरा लागू झाला तर नुकसान होणार का? तज्ज्ञांच्या मते, मूलभूत पगारातील वाढ नंतर मिळू शकते आणि थकबाकीही दिली जाऊ शकते. मात्र विलंब जितका वाढेल तितका आर्थिक ताणही वाढू शकतो. काही अहवालांनुसार कर्मचारी संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. ती मंजूर झाल्यास किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून जवळपास 69 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र हा अंतिम निर्णय नसून सरकारची मंजुरी बाकी आहे.
फिटमेंट फॅक्टर समजण्यासाठी नवीन मूलभूत वेतन=सध्याचे मूलभूत वेतन गुणिले फिटमेंट फॅक्टर हे सूत्र महत्त्वाचे मानले जाते. यामुळे छोट्या बदलाचाही एकूण पगारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. HRA वर सर्वात मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विलंबाचा सर्वात जास्त फटका घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA वर बसू शकतो. कारण अनेक वेळा सुधारित मूलभूत वेतनाची थकबाकी नंतर मिळते, पण HRA पूर्वलक्षी प्रभावाने दिला जात नाही.
विशेषतः मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. मेट्रो शहरांमध्ये HRA दर जास्त असतात. त्यामुळे आयोग लागू होण्यास उशीर झाला तर अनेक महिन्यांचा वाढीव HRA कर्मचाऱ्यांना कायमचा गमवावा लागू शकतो.उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा HRA दर 27% वरून 30% किंवा त्याहून अधिक झाला, तरी अंमलबजावणी उशिरा झाल्यास त्या वाढीचा प्रत्यक्ष फायदा वेळेवर मिळणार नाही. त्यामुळे केवळ पगारवाढ नव्हे, तर मासिक भत्त्यांचा प्रश्नही आता गंभीर बनत आहे.
8वा वेतन आयोग हा फक्त कर्मचाऱ्यांचा विषय नसून केंद्र सरकारच्या अर्थकारणाशीही जोडलेला आहे. कारण आयोग उशिरा लागू झाला तर थकबाकीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढत जाईल. नंतर एकाचवेळी मोठी रक्कम द्यावी लागल्यास सरकारच्या आर्थिक तुटीवर दबाव येऊ शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर अंमलबजावणी झाली तर सरकारला खर्च टप्प्याटप्प्याने करता येतो. पण उशीर झाल्यास हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार एका आर्थिक वर्षात येऊ शकतो. याचा परिणाम इतर विकास योजनांवर किंवा सरकारी खर्च व्यवस्थापनावरही दिसू शकतो.
देशातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता आयोगाच्या पुढील हालचालींकडे लक्ष ठेवून आहेत. महागाई सातत्याने वाढत असल्याने वेतनवाढ ही केवळ सुविधा नसून गरज बनली आहे. पेन्शनधारकांनाही नव्या आयोगामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.सध्या आयोग चर्चा आणि सल्लामसलत टप्प्यात असला तरी वेळेवर निर्णय होणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. कारण उशीर जितका वाढेल तितकी अनिश्चितता आणि आर्थिक गणिते अधिक गुंतागुंतीची बनतील. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि आयोगाच्या पुढील घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.