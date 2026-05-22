/8th Pay Commission: ₹7000 वरुन थेट ₹18000 झालेला पगार, आता 8व्या वेतन आयोगात काय करणार सरकार?

8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग आणि फिटमेंट फॅक्टर हे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत सर्व अंदाज हे केवळ शक्यता म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. योग्य वेळी अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच पगारवाढीचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.
8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. विशेषतः “फिटमेंट फॅक्टर” या संकल्पनेमुळे पगारात किती वाढ होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार पगार संरचना बदलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत असून याचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या बेसिक पगारावर लागू होणारा गुणांक (मल्टिप्लायर). या फॅक्टरच्या आधारे नवीन पगार निश्चित केला जातो. उदाहरणार्थ, जर फिटमेंट फॅक्टर 2.57 असेल, तर सध्याचा बेसिक पगार 2.57 पट वाढून नवीन पगार ठरतो. 7व्या वेतन आयोगात हाच फॉर्म्युला वापरण्यात आला होता.
सध्या चर्चा सुरू आहे की 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3.0 किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. जर असा निर्णय झाला, तर कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे किमान पगारातही लक्षणीय वाढ होईल.
नवीन वेतन आयोगात केवळ बेसिक पगारच नाही, तर भत्त्यांची (DA, HRA इ.) रचना देखील बदलली जाऊ शकते. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर सुविधा नव्या पद्धतीने मोजल्या जाऊ शकतात. यामुळे एकूण पगारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सध्याचा किमान बेसिक पगार सुमारे ₹18,000 आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास तो ₹25,000 ते ₹30,000 पर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाचा परिणाम केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरच नाही, तर पेन्शनधारकांवरही होतो. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास पेन्शन रक्कमही त्यानुसार वाढते. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सध्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र काही अहवालांनुसार 2026-27 दरम्यान याची अंमलबजावणी होऊ शकते. सरकार आर्थिक स्थिती, महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल.
पगारवाढीमुळे सरकारवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. लाखो कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवताना महसूल आणि खर्च यामध्ये संतुलन राखणे सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल. त्यामुळे निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगली जाण्याची शक्यता आहे.