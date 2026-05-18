/8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार वाढलेला पगार, मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. महागाई, वाढती जीवनशैली खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगानंतर वाढलेल्या आर्थिक ताणामुळे लाखो कर्मचारी आता नव्या वेतन संरचनेची वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिल्यानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे — सुधारित पगार प्रत्यक्षात कधी लागू होणार? विविध कर्मचारी संघटना, आर्थिक तज्ज्ञ आणि सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील काही महिने निर्णायक ठरू शकतात.
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला तत्त्वतः मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अनेक प्रशासकीय टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत. आयोगाची अधिकृत नोटिफिकेश, टर्म्स ऑफ रेफरन्स, कर्मचारी संघटनांशी चर्चा, आर्थिक परिणामांचा अभ्यास आणि अंतिम शिफारसी यासाठी साधारणतः 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.यामुळे सुधारित वेतन संरचना 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी प्रत्यक्ष पगारवाढ आणि थकबाकी (arrears) मिळण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो. मागील वेतन आयोगांचाही इतिहास पाहिला तर शिफारसी आणि अंमलबजावणी यामध्ये मोठा कालावधी गेला होता.
आठव्या वेतन आयोगात सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टर बाबत सुरू आहे. हा फॅक्टरच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात किती वाढ होईल हे ठरवतो. काही कर्मचारी संघटनांनी 3.68 ते 3.83 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.जर सरकारने मोठा फिटमेंट फॅक्टर मंजूर केला तर सध्याचा किमान मूळ पगार ₹18,000 वरून थेट ₹50,000 ते ₹69,000 पर्यंत जाऊ शकतो, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मात्र काही आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते सरकार आर्थिक ताण लक्षात घेऊन तुलनेने कमी फॅक्टर लागू करू शकते.
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. केंद्र सरकारचे सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत.पगारवाढीसोबतच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत. विशेषतः पेन्शन संरचनेत सुधारणा आणि किमान पेन्शन वाढीची मागणी जोर धरत आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS), किमान वेतन वाढ, पदोन्नतीतील विसंगती दूर करणे आणि करिअर प्रगतीसाठी नवीन नियम यांचा समावेश आहे. विशेषतः रेल्वे, संरक्षण आणि तांत्रिक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी जोरदार भूमिका घेतली आहे. काही संघटनांनी “समान काम, समान वेतन” या मुद्द्यावरही सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी ही केंद्र सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. कारण पगारवाढ, पेन्शन वाढ आणि भत्ते यामुळे सरकारी खर्चात लाखो कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. वाढती महागाई, जागतिक आर्थिक दबाव आणि वित्तीय तूट लक्षात घेता सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचे संकेत आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, सरकार पगारवाढ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार करू शकते. काही लाभ लगेच आणि काही नंतर लागू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच यावेळीही कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळेल का, याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. जर आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा झाली तर कर्मचारी मागील तारखेपासून वाढीव वेतनाची मागणी करू शकतात.मात्र अंतिम निर्णय सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असेल. काही तज्ज्ञांच्या मते पूर्ण arrears देण्याऐवजी सरकार हप्त्यांमध्ये रक्कम देऊ शकते. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात उत्सुकतेसोबतच संभ्रमाचे वातावरण आहे.
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार आहेत. आयोगाच्या बैठका, कर्मचारी संघटनांची मते, आर्थिक अहवाल आणि सरकारची भूमिका यावर अंतिम दिशा ठरेल. सध्या अधिकृत अंमलबजावणी तारीख निश्चित नसली तरी 2026 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या आर्थिक बदलांचे ठरू शकते.विशेष म्हणजे, केवळ पगारवाढ नव्हे तर संपूर्ण वेतन रचना, पेन्शन व्यवस्था आणि सेवा अटींमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लक्ष ठेवून आहेत.