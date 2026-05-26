/8th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होणार? सरकारचा ‘मध्यम मार्ग’ चर्चेत; मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध विभागांशी चर्चा करत आहे. मे 2026 अखेरपर्यंत मागण्या आणि सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यानंतर आयोग अंतिम शिफारसी तयार करेल.
8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग हा सध्या सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कर्मचारी संघटनांनी मोठ्या पगारवाढीपासून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकार सर्व मागण्या जशाच्या तशा स्वीकारण्याच्या भूमिकेत नसल्याचे संकेत समोर येत आहेत. आर्थिक ताण, वाढता खर्च आणि दीर्घकालीन जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सरकार संतुलित निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
कर्मचारी संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन, भत्ते आणि पेन्शन निश्चित केली जाते. हा आकडा वाढला तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. वाढती महागाई, घरखर्च आणि जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेता ही मागणी योग्य असल्याचा दावा संघटनांकडून केला जात आहे. काही संघटनांनी किमान वेतन 69 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.
सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आर्थिक समतोल राखणे. केंद्र सरकारने मोठी वेतनवाढ दिल्यास त्याचा परिणाम केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवरच नाही तर राज्य सरकारांवर, विविध विभागांच्या बजेटवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. तज्ज्ञांच्या मते, अचानक मोठा खर्च वाढल्यास वित्तीय तूट आणि महागाई वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सरकार पूर्ण मागण्या न मानता ‘मध्यम मार्ग’ स्वीकारण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे.
सध्या वेतन ठरवताना 3 सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार घेतला जातो. मात्र कर्मचारी संघटनांनी आता 5 सदस्यांच्या कुटुंबाचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. आजच्या काळात कर्मचारी केवळ पत्नी आणि मुलांचाच नव्हे तर वृद्ध आई-वडिलांचाही खर्च उचलतात, असा मुद्दा संघटनांनी मांडला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि घरखर्च प्रचंड वाढल्यामुळे हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास वेतनवाढीचा फायदा अधिक मोठा होऊ शकतो.
OPS म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे की NPS मध्ये निवृत्तीनंतर निश्चित आर्थिक सुरक्षितता मिळत नाही. मात्र सरकारसमोर मोठे आर्थिक ओझे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने OPS पूर्णपणे परत आणणे कठीण मानले जात आहे. त्यामुळे सरकार NPS कायम ठेवून त्यात निश्चित पेन्शन, महागाईशी जोडलेले संरक्षण आणि किमान पेन्शन हमी यांसारखे बदल करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
8वा वेतन आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध विभागांशी चर्चा करत आहे. मे 2026 अखेरपर्यंत मागण्या आणि सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यानंतर आयोग अंतिम शिफारसी तयार करेल. सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत, पण त्याचवेळी देशाच्या अर्थकारणावर ताण येणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या आश्वासनांपेक्षा व्यवहार्य आणि टप्प्याटप्प्याने होणारे बदलच अंतिम निर्णयात दिसू शकतात.