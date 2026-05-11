8th Pay Commission: भारतातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ ठरवणार 'फॅमिली युनिट' सूत्र, काय मागणी?

8th Pay Commission: वाढती महागाई, पालकांची जबाबदारी आणि बदलती सामाजिक परिस्थिती पाहता, कर्मचारी संघटनांनी हे युनिट 3 वरून 5 करण्याची मागणी केली आहे.
8th Pay Commission: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता केवळ पगारवाढीची मागणी न करता, पगार ठरवण्याच्या मूळ सूत्रातच बदल करण्याची मागणी लावून धरलीय. कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे 'फॅमिली युनिट'च्या व्याख्येत बदल करण्याची मागणी केली आहे, ज्याचा थेट परिणाम आगामी वेतन रचनेवर होणार आहे. काय घडलंय नेमकं? कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर कसा होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांमध्ये 'फॅमिली युनिट' हे 3 सदस्यांचे ज्यात पती, पत्नी आणि दोन मुले मिळून ३ युनिट्स मानले जात असे. मात्र, वाढती महागाई, पालकांची जबाबदारी आणि बदलती सामाजिक परिस्थिती पाहता, कर्मचारी संघटनांनी हे युनिट 3 वरून 5 करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये पती, पत्नी, दोन मुले आणि वृद्ध आई-वडील यांचा समावेश असावा, असा प्रस्ताव आहे.
जर सरकारने फॅमिली युनिटचे सूत्र 5 सदस्यांनुसार मान्य केले, तर किमान वेतनाचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो. सध्याच्या महागाई निर्देशांकाचा विचार करता, कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण) भागवण्यासाठी लागणारा खर्च 5 सदस्यांच्या हिशोबात गणला जाईल. यामुळे मूळ वेतनात (Basic Pay) मोठी झेप पाहायला मिळू शकते.
कर्मचारी संघटना 'फिटमेंट फॅक्टर' 2.57 वरून वाढवून 3.68 करण्याची मागणी करत आहेत. जर ही मागणी मान्य झाली, तर किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून थेट 26 हजार ते 30 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
सध्या महागाई भत्ता 50% च्या पुढे गेला आहे. नियमानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे जातो, तेव्हा नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक असते. आठवा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढ नाही, तर वाढत्या महागाईपासून कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे एक कवच ठरणार आहे.
या वेतन आयोगाचा फायदा केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर लाखो पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. फॅमिली युनिटच्या सूत्रात बदल झाल्यास पेन्शनच्या रकमेतही मोठी सुधारणा होईल. वृद्ध काळात वाढणारा औषधोपचारांचा खर्च लक्षात घेता, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही मागणी अत्यंत कळीची ठरत आहे.
जर सरकारने 5 सदस्यांचे 'फॅमिली युनिट' सूत्र स्वीकारले, तर सरकारी तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडणार आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था (GDP) वेगाने वाढत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे ही काळाची गरज आहे. सरकार यावर मध्य मार्ग काढण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. सध्या सरकार आणि विविध कर्मचारी संघटना यांच्यात या प्रस्तावावर प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किंवा महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
'फॅमिली युनिट'चे सूत्र बदलण्याची मागणी ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या लढाईतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वेतन रचनेत ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळतील. सरकार या संवेदनशील विषयावर काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.