/8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत सरकारकडून सर्वात मोठी अपडेट!

देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 60 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, संसदेत सरकारने यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वेतन आयोगाचे काम नियोजित पद्धतीने सुरू असून अद्याप अंतिम शिफारसी तयार झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या पगारवाढीची निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. आयोग विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून शिफारसी अंतिम करणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी तयार होण्यासाठी काही काळ लागणार आहे. आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्याला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार त्या शिफारसींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष सुधारित वेतन मिळण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात. मात्र, आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकीसह (Arrears) लाभ मिळण्याची शक्यता कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
8वा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या देशभरातील कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि विविध विभागांकडून सूचना व मागण्या स्वीकारत आहे. दिल्लीसह विविध राज्यांमध्ये बैठका आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेत वेतनरचना, महागाई भत्ता (DA), विविध भत्ते, पेन्शन, सेवा अटी आणि इतर आर्थिक बाबींचा सखोल आढावा घेतला जात आहे. सर्व संबंधित पक्षांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच आयोग अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढवणे, किमान मूलभूत वेतन वाढवणे, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करणे, निवृत्तीवेतनात सुधारणा आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवण्याची मागणी प्रमुख आहे. काही संघटनांनी किमान मूलभूत वेतन 69 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्यांचा आयोग विचार करत असून अद्याप कोणत्याही प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
सोशल मीडियावर 8व्या वेतन आयोगाबाबत विविध आकडे, फिटमेंट फॅक्टर आणि संभाव्य पगारवाढीबाबत अनेक दावे केले जात आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की आयोगाने अद्याप अंतिम शिफारसी दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या फिरणारे संभाव्य वेतनाचे आकडे किंवा फिटमेंट फॅक्टर अधिकृत मानता येणार नाहीत. आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि केंद्र सरकारचा निर्णय आल्यानंतरच सुधारित वेतनाची अधिकृत माहिती उपलब्ध होईल.
सध्या आयोगाच्या सल्लामसलत प्रक्रियेला वेग आला असून पुढील काही महिन्यांत विविध भागांतील बैठका सुरू राहणार आहेत. आयोगाच्या शिफारसींनंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या शिफारसी मंजूर झाल्यानंतर वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात आयोगाच्या बैठका आणि सरकारच्या निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.