8th Pay Commission: भारतातील 1 कोटी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम; महागाई भत्ता, HRA आणि प्रवास भत्ता होणार बंद?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केलीय. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती आता कामाला लागलीय. सरकारने या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिलीय. म्हणजे 2027 च्या मध्यापर्यंत अहवाल येण्याची शक्यता आहे.
आयोगाचा अहवाल 2027 मध्ये आल्यानंतरही त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना नवीन पगार थोडा उशिरा मिळेल, पण थकबाकी मात्र 1 जानेवारी 2026 पासून मोजली जाईल.
नाही! तज्ज्ञांच्या मते हे भत्ते पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. आठवा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू होईपर्यंत सध्याचे भत्ते सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच चालू राहणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची ही सर्वात मोठी चिंता निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत दर सहा महिन्यांनी डीए वाढत राहील. सध्या डीए 55% वरून 1जुलै 2025 पासून 58% होईल. पुढील अंदाजे वाढ अशी असू शकते: जानेवारी 2026 : साधारण 61% जुलै 2026 : साधारण 64%
जानेवारी 2027 : साधारण 67% (ही आकडेवारी फक्त अंदाजे आहे; खरी वाढ महागाई निर्देशांकावर अवलंबून असेल, याची नोंद घ्या.)
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर मूळ पगारात मोठी वाढ होईल आणि त्यानुसार भत्तेही नव्याने निश्चित केले जातील. तोपर्यंत सध्याचे भत्ते सुरक्षित आहेत.
आठवा वेतन आयोग येतोय, पण त्यामुळे डीए, एचआरए किंवा टीए एकदम बंद होणार नाहीत, हे लक्षात असू द्या. उलट पुढचे दीड-दोन वर्ष तरी तुमचे भत्ते नियमित वाढत राहणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी निश्चिंत राहावे, असा सल्ला देण्यात आलाय.
उत्तर : नाही. आठवा वेतन आयोग पूर्णपणे लागू होईपर्यंत हे सर्व भत्ते सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच चालू राहतील. ते एकदम बंद होणार नाहीत, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची चिंता करण्याचे कारण नाही.
उत्तर : शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानल्या जातील. आयोगाचा अहवाल २०२७ मध्ये येईल, पण थकबाकी मात्र १ जानेवारी २०२६ पासून मोजली जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना ती मिळेल.
उत्तर : होय, पूर्णपणे वाढत राहील! दर सहा महिन्यांनी डीएची वाढ होत राहील. सध्या ५८% (जुलै २०२५ पासून) असलेला डीए पुढील दीड वर्षांत अंदाजे ६७% पर्यंत जाऊ शकतो. ही वाढ महागाई निर्देशांकावर अवलंबून असेल.