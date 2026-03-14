8th Pay Commission : कॅशलेस मेडिकल, EL Hike ते रिटायरमेंटपर्यंत, कर्मचारी आणि संघटना बैठकीत महत्त्वाची चर्चा, जाणून घ्या बैठकीची A to Z माहिती

8th Pay Commission : आठव्या वेत आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर आज चर्चा झाली. ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉइज फेडरेशनने कर्मचाऱ्यांच्या कोण कोणत्या मागण्या पूर्ण केल्या जाणून घ्या त्याबद्दल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 14, 2026, 08:51 PM IST
आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी पक्षाच्या दुसऱ्या बैठकीपूर्वी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवरून खळबळ उडाली आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता त्यांच्या प्रमुख मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी एनसी-जेसीएम (स्टाफ साईड) (एनसी जेसीएम स्टाफ साईड मीटिंग) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांची भेट घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी असलेल्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली.

कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि कोणत्या सूचना करण्यात आल्या?

डॉ. मनजीत पटेल म्हणाले की, दिल्ली, इतर केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) आणि केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित अनेक प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आले. सर्वात प्रमुख मागणी 400 दिवसांच्या ईएल (अर्न्ड लीव्ह एन्कॅशमेंट) एन्कॅशमेंटची होती. त्यांनी सांगितले की, सध्याची मर्यादा वाढवावी जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी अधिक फायदे मिळू शकतील. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांना पारंपारिक धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी 28 दिवसांची विशेष रजा देण्याची मागणी करण्यात आली. दरवर्षी १४ दिवसांची कॅज्युअल रजा (सीएल) आणि 30 दिवसांची अर्न्ड लीव्ह (ईएल) सुनिश्चित करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली.

निवृत्तीनंतर सीजीएचएस पर्यायाची मागणी

आरोग्य सुविधांबाबतही अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना) चा पर्याय देण्यात यावा आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चासाठी पैसे खर्च करावे लागू नयेत म्हणून कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली. धोरण अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकांच्या आणि आदेशांच्या प्रती थेट केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवाव्यात अशी सूचनाही बैठकीत करण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे शिक्षकांचे निवृत्ती वय 65 वर्षे करणे.

लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होईल का?

डॉ. पटेल यांच्या मते, या सर्व मागण्या JCM च्या सामान्य निवेदनात समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा झाली जेणेकरून त्या आठव्या वेतन आयोगासोबतच्या बैठकांमध्ये अधिकृतपणे मांडता येतील. JCM ने हे सर्व मुद्दे आठव्या वेतन आयोगासमोर उपस्थित करण्यास सहमती दर्शविली. JCM मध्ये केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील यावरही सहमती झाली. कर्मचारी संघटनांना आशा आहे की जर या मागण्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये समाविष्ट केल्या तर लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होऊ शकेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

Income Tax News: 31 मार्चपूर्वी आयकर संबंधित महत्त्वाची 8 क...

