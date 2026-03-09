8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची मजाच मजा; 66 टक्क्यांनी वाढू शकतो पगार; काय आहे नवा फॉर्म्युला?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. 8व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या तर मूलभूत वेतनात 66% पर्यंत मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे केवळ वेतनच वाढणार नाही तर अनेक वर्षांपूर्वीचा वेतन गणना पद्धतीतही बदल होईल. महागाई आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे ही मागणी होतेय. सरकार या मागण्यांवर विचार करत असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाची गणना 1956 च्या जुन्या सूत्रावर आधारित आहे. हे सूत्र 15व्या भारतीय मजूर परिषदेत ठरवले गेले होते, ज्यात कुटुंब युनिट म्हणून फक्त तीन व्यक्तींना गणले जाते – कर्मचारी, जोडीदार आणि एक मूल. या पद्धतीमुळे वेतनाची रचना मर्यादित राहते आणि आजच्या काळातील गरजा पूर्ण होत नाहीत. ही जुनी पद्धत बदलण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
आज महागाई खूप वाढली आहे आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेणे आणि मुलांच्या शिक्षण-आरोग्याची जबाबदारी पार पाडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कुटुंब युनिट 3 वरून 5५ पर्यंत वाढवावे अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. यात आई-वडील आणि दोन मुले यांचा समावेश होईल, ज्यामुळे वेतन अधिक वास्तववादी होईल, असे संघटनांनी म्हटलंय.
नवीन फॅमिली फॉर्म्युला म्हणजे कुटुंब युनिटमध्ये वाढ करणे. सध्याच्या 3 युनिटऐवजी 5 युनिट केल्यास प्रत्येक अतिरिक्त युनिटसाठी सुमारे 33.33% वेतनवाढ होऊ शकते. दोन अतिरिक्त युनिटमुळे एकूण 66.66% वाढ शक्य आहे. हे सूत्र वेतनाच्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो.
उदाहरण म्हणून, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत वेतन 78,800रुपये असल्यास सध्याच्या 1.76 फिटमेंट फॅक्टरने तो सुमारे 1.38 लाख रुपये होतो. नवीन 5 युनिट फॉर्म्युलाने फिटमेंट फॅक्टर 2.42 पर्यंत जाईल, ज्यामुळे तोच वेतन 1.90 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचेल. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी महत्त्वाची ठरेल, असे म्हटले जात आहे.
या वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे येतील, ज्यामुळे महागाईशी सामना करणे सोपे होणार आहे. निवृत्तिवेतनधारकांनाही फायदा होईल, कारण पेंशनही यावर आधारित आहे. तसेच, अर्थव्यवस्थेत पैशांचा ओघ वाढेल आणि ग्राहक खर्च वाढेल. असे असले तरी सरकारला यासाठी मोठा निधी लागेल, ज्यामुळे बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.
अजून सरकार या मागण्यांवर काम करत आहे. 8व्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर किती असेल याची अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे. कर्मचारी संघटना सतत दबाव टाकत आहेत आणि लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. या बदलाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल, पण अंतिम निर्णय सरकारच्या हातात आहे.