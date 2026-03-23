8th Pay Commission: देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांची किंमत चमकणार; एक गोष्ट मानली तर बनतील मालामाल!

8th Pay Commission: सध्याचा डीए फॉर्मुला 1957 सालच्या जुन्या आयक्रॉयड पद्धतीवर आधारित आहे. तो फक्त 3 सदस्यांच्या कुटुंबाला लक्षात घेऊन बनवलाय असे कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 23, 2026, 01:28 PM IST
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांची सॅलरी आणि पेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघांनी महागाई भत्ता (डीए) गणनेचा फॉर्मुला बदलण्याची मागणी केली आहे. सरकारने अद्याप यावर अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण हा मुद्दा बराच काळ चर्चेत आहे. प्रश्नावलीसाठी उत्तर देण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल होऊ शकतो. काय घडतंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कर्मचारी संघांची मुख्य मागणी काय?

सध्याचा डीए फॉर्मुला 1957 सालच्या जुन्या आयक्रॉयड पद्धतीवर आधारित आहे. तो फक्त 3 सदस्यांच्या कुटुंबाला लक्षात घेऊन बनवलाय असे कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे. आता महागाई वाढली आहे. इंटरनेट, डिजिटल सेवा, महागी शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च यांचा समावेश नाही. म्हणून फॉर्मुला बदलून 5 सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित करावा, अशी मागणी आहे. याशिवाय डीएला बेसिक पगारात सामील करावे, जेणेकरून पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही फायदा होईल, असेही कर्मचारी संघाने म्हटलंय.

नवीन फॉर्मुला स्वीकारला तर काय होईल?

जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर किमान बेसिक पगार 18 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल. बेसिक पगार वाढल्याने डीए आपोआप जास्त मिळेल. वर्षभरात सॅलरी वाढण्याची दरही मोठी होईल. यामुळे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचा फायदा होईल. डीए 1 जानेवारी 2026 पासून मिळेल आणि मागील महिन्यांचे एरियरही मिळू शकेल.

फिटमेंट फॅक्टर आणि जुनी पेन्शन योजना

संघांची आणखी मागणी आहे की, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर योग्य प्रमाणात ठेवावा. यामुळे सॅलरीमध्ये चांगली वाढ होईल. तसेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी. सध्याचा फॉर्मुला जुन्या महागाई दरावर आधारित असल्याने तो अपुरा आहे. नवीन फॉर्मुला आधुनिक खर्चांना सामावून घेईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खरा न्याय मिळेल.

सध्याची परिस्थिती आणि सरकारची भूमिका काय?

सध्या डीए 3 सदस्यांच्या कुटुंबाला 2700 कॅलरी, कपडे, भाडे आणि इतर गरजा यावर आधारित मोजला जातो. पण आता खर्च वाढले आहेत. सरकारने अद्याप बदल जाहीर केलेला नाही, मात्र संघ सतत दबाव टाकत आहेत. होळी किंवा दिवाळीच्या आसपास किंवा मार्च-एप्रिलमध्ये डीए जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 18 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीवर संघ 31 मार्च 2026 पर्यंत उत्तर देतील.

पगारामध्ये बंपर उसळी 

जर सर्व मागण्या मान्य झाल्या तर सॅलरीमध्ये बंपर उसळी येईल. पेन्शनधारकांनाही फायदा होईल. लाखो कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. सरकारने हे बदल केल्यास कर्मचारी समाधानी होतील आणि कामगिरी वाढेल. सध्या प्रतीक्षा सुरू असून कर्मचारी संघ याबाबतीत अतिशय आशावादी आहेत.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

