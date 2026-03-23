8th Pay Commission: देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांची किंमत चमकणार; एक गोष्ट मानली तर बनतील मालामाल!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांची सॅलरी आणि पेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघांनी महागाई भत्ता (डीए) गणनेचा फॉर्मुला बदलण्याची मागणी केली आहे. सरकारने अद्याप यावर अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण हा मुद्दा बराच काळ चर्चेत आहे. प्रश्नावलीसाठी उत्तर देण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल होऊ शकतो. काय घडतंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्याचा डीए फॉर्मुला 1957 सालच्या जुन्या आयक्रॉयड पद्धतीवर आधारित आहे. तो फक्त 3 सदस्यांच्या कुटुंबाला लक्षात घेऊन बनवलाय असे कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे. आता महागाई वाढली आहे. इंटरनेट, डिजिटल सेवा, महागी शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च यांचा समावेश नाही. म्हणून फॉर्मुला बदलून 5 सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित करावा, अशी मागणी आहे. याशिवाय डीएला बेसिक पगारात सामील करावे, जेणेकरून पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही फायदा होईल, असेही कर्मचारी संघाने म्हटलंय.
जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर किमान बेसिक पगार 18 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल. बेसिक पगार वाढल्याने डीए आपोआप जास्त मिळेल. वर्षभरात सॅलरी वाढण्याची दरही मोठी होईल. यामुळे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचा फायदा होईल. डीए 1 जानेवारी 2026 पासून मिळेल आणि मागील महिन्यांचे एरियरही मिळू शकेल.
संघांची आणखी मागणी आहे की, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर योग्य प्रमाणात ठेवावा. यामुळे सॅलरीमध्ये चांगली वाढ होईल. तसेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी. सध्याचा फॉर्मुला जुन्या महागाई दरावर आधारित असल्याने तो अपुरा आहे. नवीन फॉर्मुला आधुनिक खर्चांना सामावून घेईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खरा न्याय मिळेल.
सध्या डीए 3 सदस्यांच्या कुटुंबाला 2700 कॅलरी, कपडे, भाडे आणि इतर गरजा यावर आधारित मोजला जातो. पण आता खर्च वाढले आहेत. सरकारने अद्याप बदल जाहीर केलेला नाही, मात्र संघ सतत दबाव टाकत आहेत. होळी किंवा दिवाळीच्या आसपास किंवा मार्च-एप्रिलमध्ये डीए जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 18 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीवर संघ 31 मार्च 2026 पर्यंत उत्तर देतील.
जर सर्व मागण्या मान्य झाल्या तर सॅलरीमध्ये बंपर उसळी येईल. पेन्शनधारकांनाही फायदा होईल. लाखो कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. सरकारने हे बदल केल्यास कर्मचारी समाधानी होतील आणि कामगिरी वाढेल. सध्या प्रतीक्षा सुरू असून कर्मचारी संघ याबाबतीत अतिशय आशावादी आहेत.