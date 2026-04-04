सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार लाखोंची थकबाकी; आठव्या वेतन आयोगामुळं भरमसाठ धनलाभ

8th Pay Commission Explained : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या प्रतीक्षा लागली आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगामुळं पगारात होणाऱ्या बदलांची. कोणत्या स्वरुपात असतील हे बदल? तुमचा पगार किती फरकानं वाढणार?   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 12:34 PM IST
8th Pay Commission explained arrears What it means for employees and Pensioners 34 percent hike

8th Pay Commission Explained : खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना, कॉर्पोरेट्सना सध्या प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे वार्षित पगारवाढीची. काहींच्या कंपन्यांमध्ये पगारवाढीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे तर काहींना अद्यापही या प्रक्रियेची प्रतीक्षा आहे. बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडून नव्या आर्थिक वर्षाचा वाढीव पगार खात्यावर जमासुद्धा झाला आहे. सरकारी कर्मचारीसुद्धा अशाच पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, त्यांना खऱ्या अर्थानं उत्सुकता आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगामुळं प्रत्यक्षात खात्यावर दिसणाऱ्या फरकाची. 

आठव्या वेतन आयोगाची लगबग

केंद्र सरकारने मागील वर्षीं केंद्र सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. तेव्हापासूनच कर्मचान्यांस पगारवाढीचे वेध लागले. पगार नेमका किती फरकानं वाढणार इथपासून ही पगारवाढ कोणत्या स्वरुपात फायद्याची ठरणार इथपर्यंत अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात घर करुन गेले. त्याचसंदर्भातील एक नवी माहिती सध्या कर्मचाऱ्यांना बराच दिलासा आणि आनंदसुद्धा देऊन जात आहे. कारण, चर्चा सुरु झालीय ती आयोगानुसार खात्यावर येणाऱ्या अपेक्षित थकबाकीची. 

आठच्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी (प्रत्यक्ष खात्यावर येणारी रक्कम) जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाच्या शिफारणीनंतर तो प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत काही महिन्यांचा कालावधी लागणार हे अपेक्षितच आहे. ज्यामुळं जानेवारीपासून आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून पगारातील या फरकाची भरपाई अर्थात एरिअर्स मिळतील. ही थकबाकी 3.6 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते असं तज्ज्ञांचं मत. 

महिलांसाठी आयोगात विशेष मागण्या? 

सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिलांसाठी विशेष मागण्या आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत.  ज्यामध्ये कर्मचारी सुरक्षा, मातृत्व सुविधा, मासिक पाळीशी संबंधित रजा, बालसंगोपन रजा, कामाच्या ठिकाणी समानता अशा मुद्दांवरील सूचना आयोगाला पाठवण्यात आल्या आहेत. 

आयोगासाठीच्या घडामोडींना वेग 

आठव्या आयोगाची महत्त्वाची बैठक 24 एप्रिल रोजी उत्तराखंडची राजधानी देहरादून इथं पार पडेल. जिथं कर्मचान्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांच्या शिफरसींवर नजर टाकली असता आठव्या वेतन आयोगातील तरतुदींमुळं कर्मचाऱ्यांना 30 ते 34 टक्के पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तर, तब्बल 1.2 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या आयोगामुळं फायदा मिळणार आहे. 

तुमचा पगार किती रुपयांनी वाढणार? 

आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात एकच प्रश्न अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात घर करत आहे. तो प्रश्न म्हणजे, 'आमचा पगार कितीनं वाढणार?' या प्रश्नाचं उत्तर मूळ वेतनातच लपलं आहे. कारण मूळ वेतनात वाढ होईल, त्यावर एचआरए वाढेल, टीए जोडला जाईल आणि भविष्यात त्याच मूळ वेतनावर महागाई भत्तासुद्धा लागू होईल. थोडक्यात पगाराची सर्व आकडेमोड बदलेल.

उदाहरणासह समजून घ्या... 

  • एखाद्या व्यक्तीचं मूळ वेतन (Basic Salary) 18000 रुपये असल्यास हे बदल कसे असतील समजून घ्या 
  • मूळ वेतन 18000 रुपये असल्यास त्या व्यक्तीचं नवं मूळ वेतन असेल  ₹34,560
  • एचआरए आणि टीए जोडून एकूण पगार होऊ शकतो  ₹45000 हून अधिक 
  • सध्या महागाई भत्ता 0 असता तरीही पुढं जाऊन तोच पगाराचा आकडा 60000 रुपयांपर्यंत नेऊ शकतो. 
Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

