सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार लाखोंची थकबाकी; आठव्या वेतन आयोगामुळं भरमसाठ धनलाभ

8th Pay Commission Explained : खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना, कॉर्पोरेट्सना सध्या प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे वार्षित पगारवाढीची. काहींच्या कंपन्यांमध्ये पगारवाढीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे तर काहींना अद्यापही या प्रक्रियेची प्रतीक्षा आहे. बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडून नव्या आर्थिक वर्षाचा वाढीव पगार खात्यावर जमासुद्धा झाला आहे. सरकारी कर्मचारीसुद्धा अशाच पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, त्यांना खऱ्या अर्थानं उत्सुकता आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगामुळं प्रत्यक्षात खात्यावर दिसणाऱ्या फरकाची.
केंद्र सरकारने मागील वर्षीं केंद्र सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. तेव्हापासूनच कर्मचान्यांस पगारवाढीचे वेध लागले. पगार नेमका किती फरकानं वाढणार इथपासून ही पगारवाढ कोणत्या स्वरुपात फायद्याची ठरणार इथपर्यंत अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात घर करुन गेले. त्याचसंदर्भातील एक नवी माहिती सध्या कर्मचाऱ्यांना बराच दिलासा आणि आनंदसुद्धा देऊन जात आहे. कारण, चर्चा सुरु झालीय ती आयोगानुसार खात्यावर येणाऱ्या अपेक्षित थकबाकीची.
आठच्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी (प्रत्यक्ष खात्यावर येणारी रक्कम) जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाच्या शिफारणीनंतर तो प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत काही महिन्यांचा कालावधी लागणार हे अपेक्षितच आहे. ज्यामुळं जानेवारीपासून आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून पगारातील या फरकाची भरपाई अर्थात एरिअर्स मिळतील. ही थकबाकी 3.6 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते असं तज्ज्ञांचं मत.
सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिलांसाठी विशेष मागण्या आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये कर्मचारी सुरक्षा, मातृत्व सुविधा, मासिक पाळीशी संबंधित रजा, बालसंगोपन रजा, कामाच्या ठिकाणी समानता अशा मुद्दांवरील सूचना आयोगाला पाठवण्यात आल्या आहेत.
आठव्या आयोगाची महत्त्वाची बैठक 24 एप्रिल रोजी उत्तराखंडची राजधानी देहरादून इथं पार पडेल. जिथं कर्मचान्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांच्या शिफरसींवर नजर टाकली असता आठव्या वेतन आयोगातील तरतुदींमुळं कर्मचाऱ्यांना 30 ते 34 टक्के पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तर, तब्बल 1.2 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या आयोगामुळं फायदा मिळणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात एकच प्रश्न अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात घर करत आहे. तो प्रश्न म्हणजे, 'आमचा पगार कितीनं वाढणार?' या प्रश्नाचं उत्तर मूळ वेतनातच लपलं आहे. कारण मूळ वेतनात वाढ होईल, त्यावर एचआरए वाढेल, टीए जोडला जाईल आणि भविष्यात त्याच मूळ वेतनावर महागाई भत्तासुद्धा लागू होईल. थोडक्यात पगाराची सर्व आकडेमोड बदलेल.