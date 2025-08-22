English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगामुळे 50 हजार कमावणाऱ्यांचा पगार किती रुपयांनी वाढेल?

8th Pay Commission:  ज्यांचा पगार 50 हजारच्या घरात आहे, त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 22, 2025, 09:05 PM IST
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगामुळे 50 हजार कमावणाऱ्यांचा पगार किती रुपयांनी वाढेल?
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या (CPC) अंमलबजावणीमुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सध्याचा 55% पेक्षा जास्त महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन होईल, आणि DA शून्यापासून पुन्हा गणला जाईल. HRA आणि TA मध्येही वाढ होईल. अंतिम घोषणेची प्रतीक्षा आहे. ज्यांचा पगार 50 हजारच्या घरात आहे, त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल? समजून घेऊया. 

आठव्या वेतन आयोगामुळे वेतन-स्तर 5 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 29200 वरून 1.92 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 56064 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकूण मासिक पगार 54384 वरून 75383 पर्यंत वाढेल, म्हणजेच सुमारे 21000 ची थेट वाढ होईल. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला चालना देईल, असे म्हटले जात आहे.

फिटमेंट फॅक्टरची भूमिका

फिटमेंट फॅक्टर हा पगारवाढीचा मुख्य आधार आहे, जो सध्याच्या मूळ पगाराला गुणला जातो. आठव्या वेतन आयोगासाठी हा फॅक्टर 1.92 ते 2.86 च्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 1.92 फिटमेंट फॅक्टरने 29200 चा मूळ पगार 56064 होतो, तर 2.86 फिटमेंट फॅक्टरने तो 83552 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्त्याचे (DA) विलीनीकरण

नवीन वेतन आयोग लागू होताच, सध्याचा महागाई भत्ता (सध्या 55% पेक्षा जास्त) मूळ पगारात विलीन होईल, आणि DA शून्यावर येईल. यानंतर, नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे DA ची गणना पुन्हा सुरू होईल. यामुळे सुरुवातीला DA कमी असला तरी एकूण पगारात वाढ होईल.

HRA आणि TA मधील बदल

मूळ पगारवाढीमुळे गृहभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) यांचे दरही वाढतील. उदाहरणार्थ, मेट्रो शहरात HRA 27% असेल, तर मूळ पगारावर आधारित HRA आणि TA ची गणना होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार लक्षणीय वाढेल, अशी चिन्ह आहेत.

अंतिम पगारवाढ कधी?

21000 ची मासिक पगारवाढ कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवेल, ज्यामुळे त्यांना बचत आणि भविष्य नियोजनासाठी अधिक संधी मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादकता वाढेल. तथापि, अंतिम पगारवाढ सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल, ज्याची प्रतीक्षा आहे.

FAQ

प्रश्न: आठव्या वेतन आयोगामुळे ५०-५५ हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल?

उत्तर: आठव्या वेतन आयोगामुळे वेतन-स्तर ५ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ₹२९,२०० वरून १.९२ फिटमेंट फॅक्टरनुसार ₹५६,०६४ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकूण मासिक पगार ₹५४,३८४ वरून ₹७५,३८३ पर्यंत वाढेल, म्हणजेच सुमारे ₹२१,००० ची थेट वाढ होईल.

प्रश्न: फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्त्याचे (DA) या वेतनवाढीत काय योगदान आहे?

उत्तर: फिटमेंट फॅक्टर हा पगारवाढीचा मुख्य आधार आहे, जो १.९२ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो. उदाहरणार्थ, १.९२ ने ₹२९,२०० चा मूळ पगार ₹५६,०६४ होतो, तर २.८६ ने ₹८३,५५२ होऊ शकतो. तसेच, सध्याचा ५५% पेक्षा जास्त DA मूळ पगारात विलीन होईल आणि नवीन DA शून्यापासून सुरू होईल, ज्याची गणना नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असेल.

प्रश्न: या पगारवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल आणि अंतिम घोषणा कधी होईल?

उत्तर: ₹२१,००० ची मासिक पगारवाढ कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवेल, ज्यामुळे बचत आणि भविष्य नियोजन सुलभ होईल. मूळ पगारवाढीमुळे HRA (मेट्रो शहरात २७%) आणि TA मध्येही वाढ होईल, ज्यामुळे जीवनमान सुधारेल. तथापि, ही वाढ सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून आहे, ज्याची प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे.

