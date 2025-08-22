8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगामुळे 50 हजार कमावणाऱ्यांचा पगार किती रुपयांनी वाढेल?

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या (CPC) अंमलबजावणीमुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सध्याचा 55% पेक्षा जास्त महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन होईल, आणि DA शून्यापासून पुन्हा गणला जाईल. HRA आणि TA मध्येही वाढ होईल. अंतिम घोषणेची प्रतीक्षा आहे. ज्यांचा पगार 50 हजारच्या घरात आहे, त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल? समजून घेऊया.
आठव्या वेतन आयोगामुळे वेतन-स्तर 5 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 29200 वरून 1.92 फिटमेंट फॅक्टरनुसार 56064 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकूण मासिक पगार 54384 वरून 75383 पर्यंत वाढेल, म्हणजेच सुमारे 21000 ची थेट वाढ होईल. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला चालना देईल, असे म्हटले जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर हा पगारवाढीचा मुख्य आधार आहे, जो सध्याच्या मूळ पगाराला गुणला जातो. आठव्या वेतन आयोगासाठी हा फॅक्टर 1.92 ते 2.86 च्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 1.92 फिटमेंट फॅक्टरने 29200 चा मूळ पगार 56064 होतो, तर 2.86 फिटमेंट फॅक्टरने तो 83552 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
नवीन वेतन आयोग लागू होताच, सध्याचा महागाई भत्ता (सध्या 55% पेक्षा जास्त) मूळ पगारात विलीन होईल, आणि DA शून्यावर येईल. यानंतर, नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे DA ची गणना पुन्हा सुरू होईल. यामुळे सुरुवातीला DA कमी असला तरी एकूण पगारात वाढ होईल.
मूळ पगारवाढीमुळे गृहभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) यांचे दरही वाढतील. उदाहरणार्थ, मेट्रो शहरात HRA 27% असेल, तर मूळ पगारावर आधारित HRA आणि TA ची गणना होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार लक्षणीय वाढेल, अशी चिन्ह आहेत.
21000 ची मासिक पगारवाढ कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवेल, ज्यामुळे त्यांना बचत आणि भविष्य नियोजनासाठी अधिक संधी मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादकता वाढेल. तथापि, अंतिम पगारवाढ सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल, ज्याची प्रतीक्षा आहे.
