English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 8th pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मिळणार वाढलेला DA अन् 3 महिन्याचा एरियर!

8th pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मिळणार वाढलेला DA अन् 3 महिन्याचा एरियर!

8th Pay Commission New Update: ही वाढ आठव्या वेतन आयोगाच्या काळातील पहिली महागाई भत्ता घोषणा असेल. सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 31, 2026, 07:34 PM IST
8th pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मिळणार वाढलेला DA अन् 3 महिन्याचा एरियर!
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission New Update: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना यंदा एप्रिल महिन्याचा पगार खास राहील, अशी अपेक्षा आहे. सरकार लवकरच महागाई भत्ता म्हणजे डीए वाढीचा निर्णय घेऊ शकते. जर हा निर्णय झाला तर कर्मचाऱ्यांना फक्त नवीन वाढलेला भत्ता मिळणार नाही, तर मागील तीन महिन्यांचा म्हणजेच जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चचा एरियरही एकदम मिळेल. यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात एकदम चांगली रक्कम जमा होईल आणि आर्थिक दिलासा मिळेल.

Add Zee News as a Preferred Source

महागाई भत्ता किती टक्के वाढेल?

सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 58 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. जानेवारी ते जून 2026 या सहामाहीसाठी 2 ते 3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे भत्ता 60 किंवा 61 टक्क्यांपर्यंत जाईल. सामान्यपणे सरकार होळीच्या आसपास हा निर्णय घेते, पण यावेळी अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे मार्चच्या पगारात वाढ दिसणार नाही.

वाढ कधीपासून लागू होणार?

महागाई भत्त्यातील ही वाढ जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. पण सरकारचा निर्णय अप्रैलमध्ये झाल्यास तो अप्रैलच्या पगारात समाविष्ट होईल. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यापासूनच जास्त पगार मिळेल. भत्ता वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात – अद्ययावत केला जातो. यावेळी जानेवारीची वाढ एप्रिल सॅलरीत दिसणार आहे.

तीन महिन्यांचा एरियर एकदम मिळेल

वाढ जानेवारीपासून लागू असल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचा एरियर कर्मचाऱ्यांना एका वेळी मिळणार आहे. हा एरियर एप्रिलच्या पगारासोबतच खात्यात जमा होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकदम मोठी रक्कम मिळून आर्थिक फायदा होईल आणि महागाईच्या काळात थोडा तरी आधार मिळणार आहे.

कोणाला फायदा होईल?

या भत्त्याच्या वाढीचा लाभ सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळेल. म्हणजे लाखो लोकांच्या कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. हे सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यामुळे महागाईमुळे होणाऱ्या खर्चात थोडी तरी बचत करतील.

आठव्या वेतन आयोगाची पहिली मोठी घोषणा

ही वाढ आठव्या वेतन आयोगाच्या काळातील पहिली महागाई भत्ता घोषणा असेल. सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल. आयोगाची पूर्ण शिफारस अजून तयार होत आहे आणि 18 महिन्यांत अहवाल येणार आहे. त्यानंतर नवीन वेतन रचनेत भत्ते समायोजित होतील. सध्या ही वाढ महागाईपासून दिलासा देणारी ठरेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th pay commission new update8th pay new update8th pay commission newDA

