8th pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मिळणार वाढलेला DA अन् 3 महिन्याचा एरियर!

8th Pay Commission New Update: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना यंदा एप्रिल महिन्याचा पगार खास राहील, अशी अपेक्षा आहे. सरकार लवकरच महागाई भत्ता म्हणजे डीए वाढीचा निर्णय घेऊ शकते. जर हा निर्णय झाला तर कर्मचाऱ्यांना फक्त नवीन वाढलेला भत्ता मिळणार नाही, तर मागील तीन महिन्यांचा म्हणजेच जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चचा एरियरही एकदम मिळेल. यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात एकदम चांगली रक्कम जमा होईल आणि आर्थिक दिलासा मिळेल.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 58 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. जानेवारी ते जून 2026 या सहामाहीसाठी 2 ते 3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे भत्ता 60 किंवा 61 टक्क्यांपर्यंत जाईल. सामान्यपणे सरकार होळीच्या आसपास हा निर्णय घेते, पण यावेळी अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे मार्चच्या पगारात वाढ दिसणार नाही.
महागाई भत्त्यातील ही वाढ जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. पण सरकारचा निर्णय अप्रैलमध्ये झाल्यास तो अप्रैलच्या पगारात समाविष्ट होईल. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यापासूनच जास्त पगार मिळेल. भत्ता वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात – अद्ययावत केला जातो. यावेळी जानेवारीची वाढ एप्रिल सॅलरीत दिसणार आहे.
वाढ जानेवारीपासून लागू असल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचा एरियर कर्मचाऱ्यांना एका वेळी मिळणार आहे. हा एरियर एप्रिलच्या पगारासोबतच खात्यात जमा होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकदम मोठी रक्कम मिळून आर्थिक फायदा होईल आणि महागाईच्या काळात थोडा तरी आधार मिळणार आहे.
या भत्त्याच्या वाढीचा लाभ सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळेल. म्हणजे लाखो लोकांच्या कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. हे सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यामुळे महागाईमुळे होणाऱ्या खर्चात थोडी तरी बचत करतील.
ही वाढ आठव्या वेतन आयोगाच्या काळातील पहिली महागाई भत्ता घोषणा असेल. सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल. आयोगाची पूर्ण शिफारस अजून तयार होत आहे आणि 18 महिन्यांत अहवाल येणार आहे. त्यानंतर नवीन वेतन रचनेत भत्ते समायोजित होतील. सध्या ही वाढ महागाईपासून दिलासा देणारी ठरेल.