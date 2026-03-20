8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या सुविधा; मोठी अपडेट आली समोर!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 20, 2026, 02:53 PM IST
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या (रेल्वेसह) वेतन, भत्ते आणि सेवा अटींवर काम सुरू केले आहे. आयोगाने आपल्या 18 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीवर सूचना देण्याची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन (IRTSA) ने आयोगाला पत्र लिहिले आणि प्रश्नावली अधिक व्यापक करण्याची मागणी केलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

मुदत वाढवली

आयोगाने सूचना देण्याची शेवटची तारीख आता ३१ मार्च २०२६ केली आहे. यापूर्वीची मुदत संपली होती, पण आता अधिक वेळ मिळाला आहे जेणेकरून सर्व कर्मचारी आणि संघटना आपल्या सूचना व्यवस्थित देतील.

IRTSA ची मागणी काय? 

रेल्वेतील तांत्रिक पर्यवेक्षकांची संघटना IRTSA ने आयोगाला पत्र पाठवले. त्यात म्हटले आहे की, सध्याची प्रश्नावली फक्त 18 प्रश्नांची आहे आणि ती पुरेशी नाही. ती पूर्णपणे बदलून अधिक चांगली करावी.

भत्त्यांवर विशेष लक्ष

सातव्या वेतन आयोगात 196 वेगवेगळ्या भत्त्यांवर चर्चा झाली होती. पण आठव्या आयोगाच्या प्रश्नावलीत फक्त 12 प्रकारच्या भत्त्यांचा उल्लेख आहे. प्रत्येक भत्ता वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांसाठी (ज्युनियर इंजिनियर, सिनियर सेक्शन इंजिनियर, आयटी अधिकारी) वेगळा काम करतो, म्हणून सर्व भत्ते स्वतंत्रपणे समाविष्ट करावे, असे  IRTSA ने म्हटले आहे.

निवृत्तिवेतन आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन

सध्या प्रश्नावलीत निवृत्तिवेतन आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. IRTSA ची मागणी आहे की, हे दोन्ही मुद्दे प्रश्नावलीत वेगळे आणि स्पष्टपणे घालावे जेणेकरून निवृत्त कर्मचारीही आपल्या समस्या सांगू शकतील.

कर्मचारी वर्गीकरण

सध्याचे ग्रुप A, B, C असे वर्गीकरण जुने झाले आहे. कामाची स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि नवीन तंत्रज्ञान बदलले आहे. म्हणून आयोगाने हे वर्गीकरण पुन्हा तपासून नवीन रचना तयार करावी, ज्याने प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका स्पष्ट होतील.

करिअर प्रोग्रेशनऐवजी फंक्शनल प्रमोशन

MACP (मॉडिफाइड अॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) योजनेवरच अवलंबून राहू नये. त्याऐवजी खऱ्या अर्थाने पदोन्नती (फंक्शनल प्रमोशन) वर अधिक भर द्यावा. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना खरी प्रगती आणि चांगले वेतन मिळेल.

न्यायालयीन आदेश स्वीकारा

सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट आणि ट्रिब्युनल यांनी दिलेले आदेश (वेतन आणि सेवा अटींबाबत) थेट सूचना म्हणून मान्य करावे. कारण अनेकदा कर्मचारी किंवा संघटना अशा केसेसमध्ये जिंकतात आणि ते फायद्याचे असतात. या मागण्या पूर्ण झाल्या तर रेल्वे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना खरोखरच न्याय मिळेल, असे IRTSA चे मत आहे. हा अद्याप निर्णय नाही तर फक्त मागण्या आहेत. त्यामुळे पुढील अधिकृत अपडेट आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर पाहता येणार आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे."

