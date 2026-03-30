8th Pay Commission: सरकारी नोकरी बनवेल श्रीमंत; 8 व्या वेतन आयोगानंतर पगारात किती वाढ?

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू केल्याने लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे वातावरण आहे. हा आयोग लागू झाला की नोकरी अधिक आकर्षक होणार आहे. सॅलरी, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठी उडी पडेल, असे अपेक्षित आहे. वित्त मंत्रालयाने संसदेत याबाबत माहिती दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली. आतापर्यंत अहवाल आला नाही, म्हणून लागू होण्याची तारीख निश्चित सांगता येत नाही. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे हा आयोग कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवणार आहे. यामुळे सॅलरी स्ट्रक्चर पूर्णपणे नवीन होईल आणि भत्तेही सुधारतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
सहाव्या वेतन आयोगात सुमारे 40 टक्के वाढ झाली होती, तर सातव्या आयोगात 23 ते 25 टक्के वाढ झाली. यात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका होता. आठव्या आयोगातही अशीच किंवा त्याहून जास्त वाढ अपेक्षित आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, बेसिक सॅलरीत मोठी झेप असेल. सध्या किमान बेसिक पगार 18 हजार रुपये आहे, तो 41 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार खूप वाढेल आणि खर्च-बचत दोन्ही सुलभ होतील.
फक्त बेसिक सॅलरीच नाही, तर महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांमध्येही वाढ होईल. हे भत्ते कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. महागाई वाढल्याने DA मध्ये सुधारणा होईल. HRA मुळे शहरात राहणाऱ्यांना अधिक मदत मिळेल. TA मुळे प्रवास खर्च कमी होईल. एकूणच, या सर्व बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांचा जीवनमान उंचावेल आणि बचतही वाढणार आहे.
जे विद्यार्थी सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा आयोग स्वप्नवत संधी आहे. नवीन भरतीमध्ये वाढीव पगार आणि चांगल्या सुविधा मिळतील. यामुळे खासगी क्षेत्रापेक्षा सरकारी नोकरी अधिक आकर्षक वाटेल. तरुणांना चांगला पगार, भत्ते आणि सुरक्षित भविष्य मिळेल. यामुळे स्पर्धा वाढेल, पण फायदाही जास्त होईल.
फक्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांनाही लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. वृद्धत्वातही त्यांना चिंता न करता आरामात जगता येईल. आठव्या आयोगात पेन्शनची गणना नवीन पद्धतीने होईल, ज्यामुळे मासिक पेन्शन रक्कम लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.
आठव्या आयोगामुळे सरकारी नोकरी 'श्रीमंत' बनवणारी ठरणार आहे. सॅलरी, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधा सुधारल्याने कर्मचारी, कुटुंबे आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढेल आणि युवकांना नोकरीकडे आकर्षण वाढेल. आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत सूचना नाही, पण अपेक्षा खूप मोठ्या आहेत. हा बदल लागू झाला की लाखो कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होतोय.