English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत यापुढे पत्नी, मुलांसह आईवडिलांचाही विचार होणार? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत यापुढे पत्नी, मुलांसह आईवडिलांचाही विचार होणार? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त होऊ शकतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 9, 2026, 03:04 PM IST
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत यापुढे पत्नी, मुलांसह आईवडिलांचाही विचार होणार? मोठी अपडेट समोर!
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी एक मोठी बदलाची मागणी केली आहे. सध्या वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे कुटुंब युनिट 3 वरून 5 पर्यंत वाढवावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. ही मागणी नॅशनल काऊन्सिल (स्टाफ साइड) - जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) च्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आली. याबाबतची चर्चा जोरात सुरू असून, सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय मागणी? 

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी वेतन गणना पद्धतीत बदल सुचवला आहे. सध्या वेतन निश्चित करण्यासाठी कुटुंब युनिट म्हणून 3 सदस्य (पती, पत्नी आणि दोन मुले) गृहीत धरले जातात. मात्र हे युनिट 5 पर्यंत वाढवावे, ज्यात आई-वडीलही समाविष्ट करावेत, असे संघटनांचे म्हणणे. यामुळे वेतन सुधारणा अधिक न्याय होऊन कर्मचाऱ्यांच्या खऱ्या आर्थिक भाराचा विचार होईल, असे संघटनांनी म्हटलंय. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या मागणीला पेन्शनधारक संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे.

EPFO: भारतातील 7 कोटी PF खातेदारांसाठी गुड न्यूज, आता फक्त अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष; तुमचा कसा होणार फायदा?

एनसी-जेसीएम बैठकीत काय चर्चा?

अलीकडेच झालेल्या एनसी-जेसीएम बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी ठामपणे मांडली. सध्याचा वेतन फॉर्म्युला जुनी झाले असून तो वास्तवाशी जुळत नाही. फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन वाढीचा मुख्य घटक आहे, आणि कुटुंब युनिट वाढवल्यास हा फॅक्टर आपोआप वाढेल. यामुळे 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो, असे चित्र दिसत आहे. 

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात 3 फिटमेंट फॅक्टर फॉर्म्युला, 18 हजाराहून 54 हजार होणार बेसिक सॅलरी!

पारंपरिक फॉर्म्युला काय?

ही संकल्पना 1957 च्या 15 व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्समधून आली. तेव्हा किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी कुटुंब युनिट 3 ठरवण्यात आले, ज्यात पती, पत्नी आणि दोन मुले यांचा समावेश होता. त्यानंतरच्या बहुतेक वेतन आयोगांनी हीच फॉर्म्युला स्वीकारली. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयी फेडरेशनचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी याची आठवण करून दिली.

वर्तमान परिस्थिती काय? 

आजच्या काळात कुटुंबाची व्याख्या बदलली आहे. 2007 च्या मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीझन्स कायद्यानुसार, मुलांना आई-वडिलांची जबाबदारी घ्यावी लागते. न्यूक्लियर फॅमिली वाढल्याने आई-वडील मुलांवर अवलंबून राहतात. ही आर्थिक जबाबदारी लक्षात घेऊन कुटुंब युनिट 5 करावे, असे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल यांनी सांगितले.

संघटनांचा पाठिंबा 

अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे मत आहे की सध्याची फॉर्म्युला अपुरी असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ताण येतो. ही मागणी स्वीकारल्यास वेतन वाढ मोठी होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

संभाव्य परिणाम काय?

जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर 8 व्या वेतन आयोगातील वेतन सुधारणा अपेक्षेपेक्षा जास्त होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर 3 पेक्षा जास्त होऊन वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे आई-वडिलांची जबाबदारी असलेल्या लाखो केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

सरकारची भूमिका काय? 

आता ही मागणी वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. संघटना ही मागणी जोरात पुढे रेटत राहणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आजच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हा बदल होणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबतची अंतिम निर्णय प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commissioncentral government employeessalary revisioncentral government employees

इतर बातम्या

मोमोजमुळे चिमुकल्या भावा-बहिणीचा मृत्यू! खाल्ल्यानंतर झोपेत...

भारत