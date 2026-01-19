English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 8th Pay Commission: लेवल 1 पासून 8 पर्यंत, कोणत्या कर्मचाऱ्यांची किती होणार पगारवाढ? जाणून घ्या!

8th Pay Commission: 'लेवल 1 पासून 8 पर्यंत', कोणत्या कर्मचाऱ्यांची किती होणार पगारवाढ? जाणून घ्या!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला आधीच मान्यता दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 03:00 PM IST
8th Pay Commission: 'लेवल 1 पासून 8 पर्यंत', कोणत्या कर्मचाऱ्यांची किती होणार पगारवाढ? जाणून घ्या!
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने नोकर्‍याधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग जाहीर करुन एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यातून कर्मचार्‍यांच्या मासिक उत्पन्नात आणि निवृत्तीनंतरच्या भत्त्यात वाढ होणार आहे. यासंदर्भात अद्याप सरकारी पातळीवर कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही, तरी तज्ज्ञांच्या भविष्यकाळाच्या भाकीतांनुसार ही वाढ निश्चित होईल. या योजनेतून पे लेव्हल 1 पासून 18 पर्यंतच्या प्रत्येक वर्गातील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यात नवीन रिक्रूट झालेल्या कामगारांपासून ते वरिष्ठ पदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंतचा समावेश आहे. यामुळे आर्थिक दृष्ट्या कर्मचारी मजबूत होतील आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन सुधारणार आहे. ही वाढ सर्वांसाठी एकसमान टक्केवारीत होईल, ज्यामुळे समता राखली जाईल, असे तज्ज्ञ म्हणतात.केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला आधीच मान्यता दिली आहे. मात्र सध्याच्या 7व्या आयोगानुसार पगार किती वाढेल, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. फक्त तज्ज्ञांच्या अंदाजावरून आणि गणितांवरून चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची उत्सुकता खूप वाढलीय. याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयोग लागू होण्याची शक्यता

हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्यक्ष शिफारशी आणि नवीन पगार रचना 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीत म्हणजे 15-18 महिन्यांनंतर अंतिम होऊ शकतो. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समिती फिटमेंट फॅक्टर ठरवणार असून नंतर सरकार त्याची पाहणी करणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर हा नवीन पगार ठरवण्याचा मुख्य आधार आहे. तज्ज्ञांच्या मते तो 1.70 ते 2.86 पर्यंत असू शकतो. हा एकसमान (uniform) असेल, म्हणजे सर्व स्तरांवर समान गुणाकार लावला जाईल. यामुळे कमी पदावर असलेल्यांना टक्केवारीने जास्त फायदा होऊ शकतो, तर जास्त पदावर रुपयांत मोठी वाढ दिसेल.

लेव्हल १ ते १८ पर्यंत पगार वाढीचे उदाहरण (अंदाजे)

2.15 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास: लेव्हल 1 (सध्याचा 18 हजार) → 38,700 (20 हजार 700 वाढ); लेव्हल 10 (56 हजार 100) → 1लाख 20 हजार 615 (64,615 वाढ); लेव्हल 18 (2 लाख 50 हजार) → 5,37,500 (2,87,500 वाढ).2.86 फिटमेंट असल्यास: लेव्हल 1 → 51480 (33480 वाढ).कमी फिटमेंट (1.70) असल्यास लेव्हल 1 → 30600 पर्यंत वाढ शक्य. ही फक्त अंदाजे आकडेवारी आहे.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना काय फायदा?

नवीन पगार आणि पेन्शन दोघांनाही वाढ मिळणार आहे. एकसमान फिटमेंट फॅक्टरमुळे सर्वांना समान टक्केवारी लाभ मिळेल. मात्र ज्यांचे पद जास्त आहे त्यांना रुपयांत मोठी रक्कम मिळेल. DA मर्जर आणि इतर भत्त्यांमुळेही एकूण उत्पन्नात सुधारणा होईल.

सध्यस्थिती आणि पुढे काय?

जानेवारी 2026 मध्ये आयोग सुरू झाला असला तरी प्रत्यक्ष वाढ आणि एरियर  मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. सरकारकडून अधिकृत घोषणा येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांनै धीर धरावा लागणार आहे. एरियर 1 जानेवारी 2026 पासून मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्कम एकत्र येऊ शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th Pay Commission Salary Hikecentral governmentWhen will the 8th Pay Commission be implemented

इतर बातम्या

दोघींशी लग्न, तिसरीशी लिव्ह इनमध्ये... जड लोखंडी पेटी अन् त...

भारत