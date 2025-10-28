English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

25000 Rs वरुन डायरेक्ट 71500 रुपये; 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर 1 लाख पगार असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना येणारा पगार पाहून डोळे गरगरतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिली आहे. यामुळे 1.18 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात सुधारणा होईल. हे बदल 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आता, महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की 1 लाख रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 28, 2025, 11:48 PM IST
25000 Rs वरुन डायरेक्ट 71500 रुपये; 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर 1 लाख पगार असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना येणारा पगार पाहून डोळे गरगरतील

8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांची निवडही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. 25000 Rs वरुन डायरेक्ट 71500 रुपये होणार आहे. 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर 1 लाख पगार असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना येणारा पगार पाहून डोळे गरगरतील.

Add Zee News as a Preferred Source

संदर्भ अटी म्हणजे एका दस्तऐवजाचा संदर्भ ज्यामध्ये आयोग कसा काम करेल, त्याचा कालावधी आणि त्यात कोण सहभागी असेल याची रूपरेषा दिली जाते. मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित असल्याने 1 जानेवारी 2026 पर्यंत अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.  कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार किती वाढतील हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढू शकतो हे जाणून घेऊया. 

7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सूत्रानुसार आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. 7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 7,000 वरून 18,000 पर्यंत वाढला.  त्याचप्रमाणे, जर आठव्या वेतन आयोगात सातव्या वेतन आयोगाचा फॉर्म्युला लागू केला तर कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18,000 वरून 51,480 पर्यंत वाढेल. या फॉर्म्युल्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावेल. शिवाय, डीए विलीनीकरण होईल. हे 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत  पगार किती होईल जाणून घेऊया. 

आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ फिटमेंट फॅक्टर आणि डीएवर अवलंबून असेल. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, जो आठव्या वेतन आयोगांतर्गत 2.86 पर्यंत वाढू शकतो. डीएबाबत, प्रत्येक वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर डीए शून्य होतो, कारण महागाई लक्षात घेता मूळ पगार आधीच वाढलेला असतो. सध्या, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत डीए 58 टक्के आहे. 

सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार 

मूळ वेतन – 25000 रुपये 
डीए  - 14500 
एचआरए (मेट्रो, 27 टक्के) -  6,750
एकूण पगार - 46,250  रुपये 
आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार
मूळ वेतन - 25000,  2.86 (फिटमेंट फॅक्टर) - 71500 रुपये 
डीए- 0
एचआरए (मेट्रो सिटी, 27 टक्के) - 19305 रुपये
एकूण पगार - 71500 + 19305  - 90805  रुपये 
या आधारावर, जर एखाद्याचे मूळ पेन्शन 9000 रुपये असेल, तर आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर  ते 25,740  रुपये होईल.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? 

हा एक आकडा आहे जो महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित ठरवला जातो. कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि पेन्शनधारकांचा मूळ पेन्शन निश्चित करण्यासाठी हा आधार आहे. फिटमेंट फॅक्टरला सध्याच्या मूळ पगाराने गुणाकार करून, तुम्ही आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत मूळ पगाराची गणना करू शकतात. 
1 लाख रुपयांच्या पगारावर किती वाढ होते?
तथापि, अंतिम वाढ ही केंद्रीय अर्थसंकल्पीय वेतन सुधारणा वाटपाशी थेट जोडली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या दरमहा ₹१ लाख मूळ वेतन मिळवणाऱ्या मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यासाठी, ही वाढ बदलू शकते.
14 टक्के वाढ - जर सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपये वाटप केले तर कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा 1.14 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
16 टक्के वाढ -  2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, पगार दरमहा 1.16 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
18 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ -  जर वाटप 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले तर पगार दरमहा 1.18 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) सारख्या भत्त्यांची देखील पुनर्गणना केली जाईल आणि वाढ केली जाईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
8th Pay CommissionHow much salary will government employees with 1 lakh salaryआठवा वेतन आयोग

इतर बातम्या

घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार, हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी ल...

महाराष्ट्र बातम्या