/Explained: HRA वाढल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? समजून घ्या गणित

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. फिटमेंट फॅक्टर, बेसिक पे आणि पेन्शनसोबतच आता हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) वाढवण्याची मागणीही जोर धरत आहे. शहरांमधील वाढते भाडे आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन विद्यमान एचआरए दरांमध्ये बदल करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, सध्या एचआरए किंवा फिटमेंट फॅक्टरबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या शहरात राहण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा काही भाग भरून काढण्यासाठी एचआरए दिला जातो. हा भत्ता कर्मचाऱ्याच्या Basic Pay आणि शहराच्या श्रेणीवर अवलंबून असतो. सध्या X, Y आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी अनुक्रमे 30%, 20% आणि 10% एचआरए दिला जातो. जानेवारी 2024 मधील बदलानंतर हे दर लागू आहेत. मात्र मोठ्या शहरांमध्ये भाडे आणि इतर राहणीमानाचा खर्च वाढल्याने सध्याचे दर पुरेसे नसल्याचा कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद आहे.
8व्या वेतन आयोगासमोर वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी एचआरए वाढवण्याच्या मागण्या मांडल्या आहेत. National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) कडून X, Y आणि Z शहरांसाठी अनुक्रमे 40%, 35% आणि 30% एचआरए देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशननेही अशाच दरांची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायजर असोसिएशनने एचआरएसाठी 40%, 30%, 20% आणि 10% अशा चार दरांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगात केवळ बेसिक पे नव्हे, तर एचआरए देखील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
7व्या वेतन आयोगानुसार Level-1 कर्मचाऱ्याची सुरुवातीची बेसिक पे ₹18,000 आहे. सध्या X श्रेणीतील शहरात 30% एचआरए धरल्यास त्याला ₹5,400 एचआरए मिळतो. आता केवळ उदाहरण म्हणून 8व्या वेतन आयोगात 2.1 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर Basic Pay ₹18,000 × 2.1 म्हणजे ₹37,800 होऊ शकते. त्यावर 30% एचआरए धरल्यास ₹11,340 एचआरए मिळेल. म्हणजे सध्याच्या ₹5,400 च्या तुलनेत ₹5,940 ची संभाव्य वाढ होऊ शकते. एचआरए 35% झाला तर हाच भत्ता ₹13,230 होऊ शकतो. हे मात्र केवळ उदाहरणात्मक गणित आहे.
Level-10 कर्मचाऱ्याची सध्याची सुरुवातीची Basic Pay ₹56,100 आहे. सध्याच्या एचआरए दरानुसार X शहरात ₹16,830, Y शहरात ₹11,220 आणि Z शहरात ₹5,610 एचआरए मिळतो. आता 2.1 फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास Basic Pay ₹1,17,810 होऊ शकते. त्यावर 40% एचआरए असल्यास ₹47,124, 35% असल्यास सुमारे ₹41,234, तर 30% असल्यास सुमारे ₹35,343 एचआरए होईल.
सध्या चर्चेत असलेल्या उदाहरणांपैकी एक म्हणजे 2.57 फिटमेंट फॅक्टर. Level-10 ची ₹56,100 Basic Pay या फॅक्टरने गुणल्यास संभाव्य बेसिक पे ₹1,44,177 होते. त्यावर 40% एचआरए लागू केल्यास ₹57,670.80 म्हणजेच जवळपास ₹57,671 एचआरए मिळू शकतो. मात्र हा निश्चित आकडा नाही. 2.57 फिटमेंट फॅक्टर आणि 40% एचआरए दोन्ही मंजूर झाले तरच हे गणित लागू होईल. सध्या 2.1, 2.28 किंवा 2.57 यापैकी कोणताही फिटमेंट फॅक्टर अंतिम झालेला नाही आणि HRAच्या नव्या दरांनाही मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या सर्व आकड्यांकडे संभाव्य गणना म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. अंतिम बेसिक पे, एचआरए आणि एकूण पगार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.