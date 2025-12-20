8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगानंतर किती वाढेल तुमचा पगार? Experts ने सांगितलं गणित!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 20, 2025, 11:31 AM IST
8th Pay Commission: सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपतेय. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये आयोगाला 18 महिन्यांची मुदत दिली असून, अहवालामध्ये 2027 पर्यंत येईल. अधिकृत अंमलबजावणीची तारीख आणि थकबाकीची गणना अद्याप जाहीर झालेली नाही. असे असले तरी पूर्वीच्या आयोगांप्रमाणे थकबाकी जानेवारी 2026 पासून मिळण्याची अपेक्षा आहे. 8 वे वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तुमच्या पगारात कितीने वाढ होईल? जाणून घेऊया 

फिटमेंट फॅक्टर

कर्मचाऱ्यांना 20 ते 35 टक्के पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3.0 पर्यंत असू शकतो. सातव्या आयोगात हा 2.57 होता, ज्यामुळे 23-25 टक्के वाढ झाली होती. सहाव्या आयोगात 40 टक्के वाढ मिळाली होती. नवीन बेसिक पगार जास्त होईल, विशेषतः कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

पूर्वीच्या आयोगांशी तुलना

सहाव्या आयोगात सरासरी 40 टक्के, तर सातव्या आयोगात 23-25 टक्के वाढ झाली. आठव्या आयोगात महागाई, सरकारची आर्थिक स्थिती, करवाढ आणि राजकीय इच्छाशक्ती यावर अवलंबून वाढ ठरेल. आर्थिक परिस्थितीमुळे वाढ मध्यम राहील, पण कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे मत  तज्ज्ञ प्रतीक वैद्य यांनी व्यक्त केले. 

निवृत्तीवेतनावर काय परिणाम?

पगारवाढीसोबत महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि इतर भत्ते नव्या बेसिक पगारावर आधारित पुन्हा मोजले जातील. निवृत्तीवेतनधारकांनाही समान फायदा मिळेल, कारण निवृत्तीवेतन बेसिक पगार आणि महागाई रिलीफवर अवलंबून असते. सरकारने स्पष्ट केले की निवृत्तीवेतनधारकांना डीए वाढ आणि आयोगाचे फायदे मिळत राहणार आहेत.

कोणाला होणार फायदा? 

केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना याचा फायदा होईल. आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत थांबावे लागेल, कारण मागील आयोगांप्रमाणे अंमलबजावणीत उशीर होऊ शकतो. असे असले तरी ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला आणि भविष्य नियोजनाला मजबुती देईल. अधिकृत घोषणेपर्यंत अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला देण्यात आलाय.

